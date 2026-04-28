Beljin agent govorio o budućnosti prvog topnika Dinama: 'On već sad vrijedi 15-20 milijuna eura'

Nevjerojatna golgeterska forma napadača Dinama Diona Drene Belje jedna je od njaučestalijih priča u hrvatskom nogometu ove sezone. Njegov konto nakon 32 kola HNL-a iznosi 29 ligaških pogodaka čime je izjednačio durugu najefikasniju sezonu u povijesti hrvatske lige, a preostaju mu još četiri kola da pokuša prestići rekord Eduarda da Silve od 34 pogotka u jednoj ligaškoj sezoni.

Ukupno je ove sezone zabio čak 36 golova i najefikasniji je hrvatski nogometaš. Takva forma, po mišljenju mnogih, trebala bi mu zajamčiti mjesto u reprezentaciji izbornika Zlatka Dalića za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku koje počinje 11. lipnja. o Beljinoj reprezentativnoj karijeri, ali i o brojnim drugim temama progovorio je njegov agent Srđan Lakić u emsiji "Ravno u 90" na Sportskoj televiziji.

- O toj temi se toliko priča, ne znam što bih više rekao. Nemam tu neki pametan komentar. Mogu samo reći da sam već prije dvije godine u intervjuu rekao, a to uvijek kažem, da mislim da je Beljo najbolji hrvatski napadač. Na nama je da pričamo na terenu, on na svojem, ja na mom, a onda neka drugi procjenjuju koliko je to dobro - rekao je o Beljinom potencijalnom pozivu u reprezentaciju pa se okrenuo hrvatskoj ligi:

- Mislim da je naša liga dobra i da ide u dobrom smjeru. Dinamo i Rijeka su u Europi imali dobrih utakmica. U SHNL-u ima jako puno dobrih igrača, to pokazuju i kad odu negdje. Treba li netko nekoga zvati, o tome ne bih pretjerano filozofirao.

Potom je ponovno prokomentirao formu svog igrača:

- Beljo igra fenomenalnu sezonu, odmah je iza Kanea, Haalanda i Mbappea u utrci za Zlatnu kopačku. U SHNL-u nije puno igrača u toj maniri zabijalo, to treba respektirati - rekao je pa se okrenuo njegovoj budućnosti:

- Nemoguće je nešto predvidjeti u nogometu. Dion je presretan u Dinamu, uživa igrati i trenirati u klubu kojeg voli. Naravno da interesa ima. Neozbiljno je da sad o tim stvarima pričam, svašta se može dogoditi. On danas već vrijedi 15-20 milijuna eura.