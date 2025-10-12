Naši Portali
FAVORIT PROTIV GIBRALTARA

Znate li da Hrvatska večeras može izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo? Evo što se treba dogoditi

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
Autor
Tomislav Dasović
12.10.2025.
u 09:27

Zlatka Dalića u njegovu 101. nastupu čeka lagan kvalifikacijski posao s reprezentacijom Gibraltara. No, pobjedom još ne bismo i matematički osigurali plasman na SP; u tome bi nam mogla eventualno pomoći selekcija Farskih Otoka – pobijedi li Češku kod kuće. U tom slučaju, SP 2026. vatrenima bi bilo osigurano.

Hrvatska je do sada u baroknom Varaždinu igrala osam puta pod vodstvom šestorice različitih izbornika: 1996. godine bio je to Miroslav Blažević protiv Izraela 2:0, 2001. Mirko Jozić protiv Grčke 2:2 i San Marina 4:0, 2002. Otto Barić protiv Walesa 1:1 i 2003. protiv Andore 2:0, 2004. Zlatko Kranjčar protiv Izraela 1:0, 2015. Niko Kovač protiv Gibraltara 4:0 i 2019. Zlatko Dalić protiv Tunisa 1:2.

Spomenute utakmice sa San Marinom i Andorom bile su službene, kvalifikacijske za Svjetsko, odnosno Europsko prvenstvo, a na stadionu Varteksa, u hramu varaždinskog nogometa, za vatrene su nastupila najveća imena hrvatskog nogometa: Pletikosa, Štimac, Bilić, Šimić, Asanović, Prosinečki, Vlaović, Jarni, Srna, Šuker, Robert i Niko Kovač, Tudor, Pršo, N. Kranjčar, Brozović, Kovačić, Mandžukić, Kramarić, Modrić, Lovren, Vida, Perišić... Zanimljivo, Međimurac Dražen Ladić, koji je nekoć branio u Varteksu, nikada nije nastupio za Hrvatsku u Varaždinu, kao ni legendarni kapetan Zvonimir Boban.

Utakmica s Gibraltarom kod kuće, k tome i u ovoj komotnoj situaciji, došla je izborniku kao naručena kako bi dao šansu igračima koje rjeđe koristi. Na primjer, Varaždin je idealan poligon za Kotarskog, Smolčića, Erlića, Pongračića, povratnike Bradarića i Luku Sučića, pa Moru, Majera, Baturinu, Fruka. Naravno i oporavljenog senatora Kovačića, s obzirom na njegovu dugu stanku. Također, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Dalić u dogovoru s kapetanom omogućiti Luki Modriću njegov 192. nastup za Hrvatsku, jer iza 40-godišnjeg Luke tri su uzastopna nastupa po 90 minuta unutar dvanaest dana, protiv Napolija, Juventusa i protiv Češke. Nekada igrač u tim godinama mora malo stati na loptu, pa i pustiti da na djelu vidimo njegove nasljednike. Martin Baturina i Luka Sučić kipte od želje za dokazivanjem, a kad će – ako ne sad.

I još nešto: pod povećalom će svakako biti – budu li nastupili – i Kramarić i Perišić, pretendenti na titulu najboljeg strijelca u povijesti: Andrej na kontu ima 36, Ivan 37 pogodaka za Hrvatsku, a vodeći Šuker 45.
Želite prijaviti greške?

