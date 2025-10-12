Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske i Gibraltara, vatreni mogu doći na koračić do izravnog plasmana na SP

Nakon izborenog remija u Češkoj (0:0), Hrvatsku danas od 20.45 sati očekuje utakmica protiv znatno slabijeg Gibraltara, kojeg smo u lipnju, u utakmici igranoj u Portugalu, nadigrali s uvjerljivih 7:0. U današnjem dvoboju u Varaždinu ne bi trebali strahovati za tri boda, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio da će priliku dobiti igrači "s klupe", odnosno oni koji su imali manju ili nikakvu minutažu protiv Češke.

Gibraltar se u kvalifikacijskoj skupini L, gdje je Hrvatska vodeća, nalazi na posljednjem mjestu. U pet nastupa je upisao svih pet poraza uz razliku pogodaka 2-17.

Hrvatska reprezentacija remizirala je u gostima kod Češke u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 20206. Te su dvije reprezentacije tako ostale izjednačene na vrhu skupine L s 13 bodova, a Hrvatska drži prvo mjesto zbog puno bolje gol-razlike. Treba dodati i kako su vatreni dosad odigrali utakmicu manje od prvih prattielja.

Prijenos utakmice Hrvatske i Gibraltara iz Varaždina možete gledati na Novoj TV, a tekstualni prijenos bit će na portalu Večernjeg lista.