Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OD 20:45

Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske i Gibraltara, vatreni mogu doći na koračić do izravnog plasmana na SP

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 08:00

U današnjem dvoboju u Varaždinu ne bi trebali strahovati za tri boda, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio da će priliku dobiti igrači "s klupe", odnosno oni koji su imali manju ili nikakvu minutažu protiv Češke.

Nakon izborenog remija u Češkoj (0:0), Hrvatsku danas od 20.45 sati očekuje utakmica protiv znatno slabijeg Gibraltara, kojeg smo u lipnju, u utakmici igranoj u Portugalu, nadigrali s uvjerljivih 7:0. U današnjem dvoboju u Varaždinu ne bi trebali strahovati za tri boda, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio da će priliku dobiti igrači "s klupe", odnosno oni koji su imali manju ili nikakvu minutažu protiv Češke.

Gibraltar se u kvalifikacijskoj skupini L, gdje je Hrvatska vodeća, nalazi na posljednjem mjestu. U pet nastupa je upisao svih pet poraza uz razliku pogodaka 2-17.

Hrvatska reprezentacija remizirala je u gostima kod Češke u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 20206. Te su dvije reprezentacije tako ostale izjednačene na vrhu skupine L s 13 bodova, a Hrvatska drži prvo mjesto zbog puno bolje gol-razlike. Treba dodati i kako su vatreni dosad odigrali utakmicu manje od prvih prattielja.

Prijenos utakmice Hrvatske i Gibraltara iz Varaždina možete gledati na Novoj TV, a tekstualni prijenos bit će na portalu Večernjeg lista.
Ključne riječi
Gibraltar reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Video sadržaj
UŠAO U LEGENDU

Livaković je poslije hotelske ćakule s Modrićem doživio renesansu, a velike zasluge ima Zlatko Dalić

Idemo čisto činjenično: Livaković ima 69 nastupa za reprezentaciju, primio je 70 pogodaka, 25 puta imao je „clean sheet” (netaknutu mrežu). Ima dvije medalje sa svjetskih prvenstava, jednu iz Lige nacija. Pred Livijem je već peto veliko natjecanje – naš vratarski rekorder po broju nastupa Pletikosa (114) bio je na pet, Subašić na četiri, Vasilj i Kalinić na tri, Butina na dva, kao i Mrmić, Ladić, Didulica i Ivušić.

Učitaj još