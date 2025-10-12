Ovo je sastav Hrvatske koji će večeras istrčati, Dalić će napraviti brojne promjene

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Varaždinu protiv Gibraltara igra susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni bi pobjedom napravili veliki korak prema izravnom plasmanu.

Utakmica s Gibraltarom kod kuće, k tome i u ovoj komotnoj situaciji, došla je izborniku kao naručena kako bi dao šansu igračima koje rjeđe koristi. Na primjer, Varaždin je idealan poligon za Kotarskog, Smolčića, Erlića, Pongračića, povratnike Bradarića i Luku Sučića, pa Moru, Majera, Baturinu, Fruka. Naravno i oporavljenog senatora Kovačića, s obzirom na njegovu dugu stanku.

Također, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Dalić u dogovoru s kapetanom omogućiti Luki Modriću njegov 192. nastup za Hrvatsku, jer iza 40-godišnjeg Luke tri su uzastopna nastupa po 90 minuta unutar dvanaest dana, protiv Napolija, Juventusa i protiv Češke. Nekada igrač u tim godinama mora malo stati na loptu, pa i pustiti da na djelu vidimo njegove nasljednike. Martin Baturina i Luka Sučić kipte od želje za dokazivanjem, a kad će – ako ne sad.

Hrvatska:

Kotarski, Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić, Modrić, Kovačić, Majer, Baturina, Perišić, Ivanović

Gibraltar:

De Barr, Borge, Vinet, Clinton, Scanlon, Bent, Valarino, Lopes, McClafferty, Jolley, Hankins