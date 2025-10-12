Naši Portali
DANAS S GIBRALTAROM

Ovo je sastav Hrvatske koji će večeras istrčati, Dalić će napraviti brojne promjene

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Gualter Fatia/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 07:00

Utakmica s Gibraltarom kod kuće, k tome i u ovoj komotnoj situaciji, došla je izborniku kao naručena kako bi dao šansu igračima koje rjeđe koristi.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Varaždinu protiv Gibraltara igra susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni bi pobjedom napravili veliki korak prema izravnom plasmanu.

Utakmica s Gibraltarom kod kuće, k tome i u ovoj komotnoj situaciji, došla je izborniku kao naručena kako bi dao šansu igračima koje rjeđe koristi. Na primjer, Varaždin je idealan poligon za Kotarskog, Smolčića, Erlića, Pongračića, povratnike Bradarića i Luku Sučića, pa Moru, Majera, Baturinu, Fruka. Naravno i oporavljenog senatora Kovačića, s obzirom na njegovu dugu stanku.

Također, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Dalić u dogovoru s kapetanom omogućiti Luki Modriću njegov 192. nastup za Hrvatsku, jer iza 40-godišnjeg Luke tri su uzastopna nastupa po 90 minuta unutar dvanaest dana, protiv Napolija, Juventusa i protiv Češke. Nekada igrač u tim godinama mora malo stati na loptu, pa i pustiti da na djelu vidimo njegove nasljednike. Martin Baturina i Luka Sučić kipte od želje za dokazivanjem, a kad će – ako ne sad.

Hrvatska:

Kotarski, Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić, Modrić, Kovačić, Majer, Baturina, Perišić, Ivanović

Gibraltar:

De Barr, Borge, Vinet, Clinton, Scanlon, Bent, Valarino, Lopes, McClafferty, Jolley, Hankins

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Video sadržaj
UŠAO U LEGENDU

Livaković je poslije hotelske ćakule s Modrićem doživio renesansu, a velike zasluge ima Zlatko Dalić

Idemo čisto činjenično: Livaković ima 69 nastupa za reprezentaciju, primio je 70 pogodaka, 25 puta imao je „clean sheet” (netaknutu mrežu). Ima dvije medalje sa svjetskih prvenstava, jednu iz Lige nacija. Pred Livijem je već peto veliko natjecanje – naš vratarski rekorder po broju nastupa Pletikosa (114) bio je na pet, Subašić na četiri, Vasilj i Kalinić na tri, Butina na dva, kao i Mrmić, Ladić, Didulica i Ivušić.

