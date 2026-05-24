Zlatna Riječanka Ema je čudo prirode! Hrvatska je treća karataška sila Europe

Dvije trećine tih odličja osvojile su djevojke koje su ponovo preuzele primat po medaljaškom pitanju. Hrvatske karatašice sudjelovale su u tri subotnja pojedinačna finala pri čemu su Sadea Bećirović (68 kg) i Ema Sgardelli (50 kg) osvojile zlatna odličja dok se odlična Mia Greta Zorko morala pomiriti sa srebrom. No, zato je u nedjeljnoj borbi za ekipnu broncu s Austrijankama upravo Zorko otvorila meč vrlo uspješno pobijedivši Lejlu Topalović sa 5:1. Premda je nju rijetkost vidjeti u ekipnim borbama, u ovoj je nastupila i Ema Sgardelli koja se namjerila na dvije kategorije težu Hannu Devigili i izgubila 1:5. Nakon izjednačavanja ukupnog omjera (1-1) na treću ploču, u presudnu borbu, izašle su Sadea Bećirović i Emma Schuetze. U tom okršaju je Hrvatica, najsvježija prvakinja Europe u svojoj težinskoj kategoriji, kontrolirala cijelu borbu i s 2:0 odvela Hrvatsku do bronce.

- Jako je lijep osjećaj nakon tri godine vratili se na postolje tim više što smo s ovim izborili i vizu na nastup na ovogodišnjem ekipnom Svjetskom prvenstvu - kazala je dvostruka junakinja Sadea Bećirović a na nju se nadovezala Emma Sgardelli.

- Ja sam jako sretna što sam dio ekipe koja ima jako dobru energiju pa ginemo jedna za drugu. I zato vjerujem da je ova ekipa stvorena za puno više od europske bronce.

A tu vrstu činile su još i perspektivne Nikolina Golomboš i Sara Tomić i zaista je za vjerovati da će cure i u godinama koje dolaze biti konkurentne na svim međunarodnim razinama. Baš kao i sama Emma Sgardelli kojoj je pošlo za rukom što nikome nije u hrvatskom karateu. Naime, 22-godišnja Riječanka je europska prvakinja tri godine zaredom i to uz samo jedan izgubljeni bod u pet mečeva. Po dvaput zaredom europski naslov su osvajali bivši svjetski prvak Danil Domdjoni i Belgijac s hrvatskom putovnicom Junior Lefevreua po dvaput su pojedinačnim prvacima Europe bili i Anđelo Kvesić i Enver Idrizi te Jelena Kovačević ali ne godinu za godinom. No, za Jelenu treba reći da je nastupila u četiri uzastopna finala u kojima je dvaput slavila a dvaput se morala zadovoljiti srebrom.

S obzirom na to da to što je postigla mlada Riječanka izgleda čudesno bilo je zanimljivo čuti i njene dojmove:

- Još mi se to čini nestvarno da sam toliko godina trostruka prvakinja Europe. Finale je bio stresan ali sam uživala.

Uživala je neizmjerno i njena klupska trenerica ali i hrvatska izbornika Ivana Bebek Bašić.

- Nikad nismo imali tri pojedinačna ženska finala u borbama pri čemu smo došli do dva zlata pa je ovo povijesni uspjeh. I to je nešto izvan najluđih snova.

I dok smo za Emu znali da i ove godine konkurira za najsjajnije odličje, jako ugodno iznenadile su Bećirović i Zorko. One su godinama bile oslonac borbene ekipe a pojedinačno nikako da im se otvori.

- Ja sam znala da Sadea i Mia Greta imaju kvalitetu za pojedinačnu medalju od koje ih je dijelila možda tek neka psihološka barijera. Znate, kada radite u timu onda vas on i gura i tim vas na sljedećoj ploči može izvući dok kod pojedinačnih nastup puno više ulogu igra psihološka strana priče.

S obzirom na to da je riječ o djevojkama između 18 (Sara) i 25 (Sadea) godina, ova ekipa doista ima perspektivu čijem ostvarenju se nadamo i u studenom ove godine na Svjetskom ekipnom prvenstvu na kojem će nastupiti samo 20 zemalja.

Za razliku od karatašice, muška borbena momčad za to se nije izborila jer je izgubila od Gruzije koja je na koncu osvojila broncu. Evo kako je muški dio nastupa prokomentirao muški izbornik Danil Domdjoni:

- U tom meču protiv Gruzijaca nedostajalo nam je malo više energije a suparnici su bili jao motivirani i puni energije i tako su nas i dobili. U njihovim izvedbama bilo je više energije pa je i zbog toga dojam otišao na njihovu stranu. Pojedinačno gledano smo isto mogli puno bolje no braći Kvesić se nema što zamjeriti. Izborili su medalje i na ovom Prvenstvu i to je strašan kontinuitet. A s obzirom na to da oni, baš kao i Garibović, neće biti dovijeka tu nas čeka ozbiljan posao da izgradimo nekoga tko će barem malo pomirisati onoga što su Kvesići i Garibović postigli.

Nakon što su nedjeljnim borbama zaključena natjecanja na najjačoj smotri na Starom kontinentu izašla je i tablica na kojoj se može vidjeti da je Hrvatska do sljedećeg kontinentalnog prvenstva treće reprezentacija Europe. Evo medaljaškog poretka s natjecanja na kojem je odličja osvajalo 20 od 51 zemlje sudionice. 1. Italija (7 zlata, 1 srebro, 1 bronca), 2. Turska 2-4-0, 3. Hrvatska 2-1-3, 4. EKF-1 (Rusija) 2-0-3, 5. Grčka 1-1-1, 6. Azerbajdžan i Njemačka po 1-0-2, 8. Francuska 0-5-2, 9. Španjolska 0-1-3...