Zlatko Dalić odbacio nagađanja o Modriću: 'Pa on to nikad ne bi ni tražio!'

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završnu fazu priprema za Europsko prvenstvo, s izbornikom Zlatkom Dalićem u već poznatoj maniri hazardera uoči sudbinskih utakmica – dajte mi najjačega na svijetu da se s njim pohrvam! Tako je naš odvažni, beskompromisni Livnjak u pripremi za megasudar s Englezima izabrao moćnu Belgiju, reprezentaciju od koje bi u ovom trenutku svi najradije pobjegli.

I pritom Dalić na Belgijce (1. na Fifinoj ljestvici) ide s neskrivenom dozicom gorčine, jer upravo nije pobijedio Armeniju (90. na Fifinoj ljestvici). I to ga još peče...

- Cijelu utakmicu borili smo se s jednim igračem Armenije koji nam je pravio probleme, kao da je on doprvak svijeta, a ne mi. To su stvari na koje moramo drugačije reagirati. S druge strane, i realizacija je bila jako, jako loša; umjesto da pobijedimo 4:0, mi igramo 1:1 - kazao je jučer Dalić te ukazao na pogreške:

- Mi u utakmicama Lige nacija, pa ni u kvalifikacijama za SP, nismo tražili prostor, nego samo loptu u noge, u noge, u noge, širili smo igru uokolo, a bez ikakvoga učinka. I zato me veseli činjenica da smo ipak stvorili sedam šansi, koliko ih nismo stvorili u sve tri utakmice u kvalifikacijama za SP. Fali nam još povratna trka, ulazak u prazan prostor, okomita lopta i fali nam da smo sto posto 'unutra', jer tada bismo te šanse i realizirali.

Je li Belgija u ovom trenutku prejaki test? Bit će to utakmica prestiža i jačega intenziteta od one s Armenijom.

- Suparnik je u ovom trenutku najbolji na svijetu, i da, slažem se da je to prejaka utakmica. Ali, s druge strane mi moramo vidjeti gdje smo prije Engleske. Moramo vidjeti što neće biti dobro pa u sljedećih pet dana napraviti korekcije, i u imenima, i u formaciji. Tako je bilo i s Brazilom u Liverpoolu, gdje smo odigrali dobru utakmicu, ali i imali problema. Zato nas želim vidjeti u srazu s momčadi koja je kvalitetnija od ostalih, koja ima posjed lopte, koja će nas prisiliti na fazu obrane, na puno veću trku, puno veću agresiju. Želim vidjeti našu reakciju na to, jer tako će biti i protiv Engleza. Ja mislim da će s Englezima biti posebna utakmica, a sa Češkom i Škotskom ipak drugačije. Ako ćemo u pripremi za Englesku igrati protiv slabijega suparnika, onda ćemo imati veliki posjed lopte, i od toga ne bismo dobili ništa. A strah od Belgije ne postoji. Utakmica za koju se spremamo je Engleska – naglašava Dalić.

Mnogo puta naglasili ste kako dobro poznajete izbornika Belgije, Španjolca Roberta Martineza. Otkad se poznajete, jeste li često u kontaktu?

- Martinez je vrhunski trener, jedan od najboljih na svijetu, vodi najbolju reprezentaciju na svijetu po Fifinoj ljestvici. Vrlo kvalitetan, korektan čovjek, vrlo studiozan. Mi smo se upoznali prije Svjetskog prvenstva, komunicirali smo, slagali smo neke stvari zajedno, čak mi je ponudio pomoć u Rusiji nakon što je bio ispao od Francuza. Zajedno smo bili dogovarali i onaj neodigrani turnir u Kataru, a skupa smo dogovorili i ovu utakmicu. Ona će koristiti obojici – nastavlja Dalić.

Strahujete li od prevelikog umora kapetana, 35-godišnjega Modrića s obzirom na iscrpljujuću klupsku sezonu?

- Luka je pun volje, pun elana. Protiv Armenije je igrao samo prvo poluvrijeme, dakle, nije bio maksimalno opterećen. S Belgijom će igrati, pa ako uspijemo, opet ćemo ga odmoriti. Nakon toga je pet dana do Engleske. Luka je navikao na ovakav ritam, on je fizički spreman i ne bi s njim trebalo biti problema. Bude li potrebno, zatraži li on pauzu, dat ćemo mu je, ali on to nikada neće zatražiti. Luka uvijek daje svoj maksimum, bit će on na sto posto – uvjerava Dalić.

Jeste li gledali utakmice naših suparnika: Engleska – Austrija 1:0 i Nizozemska – Škotska 2:2?

- Gledao sam obje utakmice. Engleska je igrala samo s trojicom igrača koji će protiv nas biti u prvoj postavi. Igrali su s četvoricom u obrani, s Kaneom koji izlazi po loptu, i preko brzih bokova. Nisu se ni oni u toj utakmici pretrgnuli, čuvali su se. Škoti su vodili do zadnje minute protiv Nizozemske 2:1 i pokazali su kvalitetu koju se ne smije zanemariti. Ali sve te utakmice bile su pod ručnom, igrači se čuvaju ozljeda, a engleski desni branič (Alexander-Arnold, nap.a.) ipak se ozlijedio. Nitko ne ide do kraja i nitko ne otkriva do kraja karte – zaključio je Zlatko Dalić.

Vatreni su posljednji put protiv prve selekcije Fifinoga poretka igrali prije devet godina. Tada je to bila reprezentacija Španjolske koja je Hrvatsku svladala u Gdanjsku (1:0), u trećoj utakmici grupne faze Europskog prvenstva. Brazil je također bio svjetski broj 1 kada je pobijedio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2006. u Berlinu s 1:0, ali i godinu ranije kada je gostovao u Splitu i s Hrvatskom u prijateljskom susretu odigrao 1:1.

Ovo će Zlatku Daliću biti 43. nastup na klupi hrvatske nacionalne momčadi. Do sada ima 22 pobjede, sedam remija i čak 13 poraza. Najviše poraza (15) imao je Dalićev mentor, slavni izbornik Miroslav Blažević, ali u čak 72 nastupa.