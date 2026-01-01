Zlatko Dalić objasnio bojkot: Htio sam zaštiti Hrvatsku, stavili su nas na margine

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kraj 2025. i početak nove godine dočekao je u svom Varaždinu. Dalić je u razgovoru za Novu TV prvo komentirao skupinu koju je Hrvatska izvukla na Svjetskom prvenstvu.

"Malo sam komentirao sa Thomasom Tuchelom poslije ždrijeba i rekao je da smo mi suparnik za kasniju fazu natjecanja. Igrat ćemo protiv reprezentacije koja je jako dobra, najskuplja na svijetu, najskuplja liga na svijetu… Nezgodno je što igramo već prvu utakmicu, a ta je najvažnija. Trebat ćemo puno koncentracije i snage da odigramo to kao treba."

O težini skupine bio je vrlo jasan:

"Mogla je biti bolja skupina, mislim da imamo najtežu skupinu na SP-u, dobili smo iz četvrtog pota najtežu reprezentaciju koju zaista nisam htio. Imaju nekoliko igrača iz Premier lige koji su jako kvalitetni, jako skupi… Neugodna skupina, ali ja sam optimist."

Na pitanje o mogućim mjerama zbog velikih vrućina na SP-u, Dalić je odgovorio:

"Malo neobično, nisam o tome razmišljao. Bilo je dosta vruće i u Katru, ali praksa i tradicija je da svi budu na klupi, mi ćemo biti na klupi."

Otvaranje prvenstva u Dallasu za njega ima i osobnu dimenziju:

"Nisam se toga sjetio nakon ždrijeba, pamtim samo lijepe stvari u reprezentaciji, ono što se dogodilo iza kulisa ide na čast drugima, ne meni."

Komentirao je i samu ceremoniju ždrijeba:

"Samo jedan detalj, imam fotografije sa svim izbornicima nakon ždrijeba 2018. i 2022., a s ove nemam. Nitko nije vodio brigu o tome. Ja sam treći put na ceremoniji, Martinez i Deschamps, a nekima je ovo bila prva i nemaju uspomenu."

O pripremnim utakmicama i razgovoru s Carlom Ancelottijem rekao je:

"Jesam, pitao me za Luku, rekao da je Luka i dalje najbolji. Ja želim okršaje s najboljima, jer možemo izvući pouke iz tih utakmica."

Objasnio je i zašto se vratio glasovanju u FIFA-inu izboru nakon bojkota:

"Htio sam zaštiti Hrvatsku, osvojili smo u zadnjih osam godina dvije medalje, a oni su nas stavili na margine u izboru igrača i reprezentacija. Zato sam želio poslati poruku, valjda je došlo do njih, a sad sam glasao da ne bih stvarao nepotrebne tenzije pred SP."

O aktualnoj snazi reprezentacije u odnosu na prethodna prvenstva:

"Prije Rusije smo imali igrače najboljih svjetskih klubova, a sad je malo drugačije. Nemamo takvu širinu, tad je to po imenima bilo puno jače. Sad imamo novu priču i nove igrače, ali nemamo takvu širinu. No, tako je bilo i uoči Katra pa samo napravili dobar rezultat."

Na pitanje o popisu za SP:

"Da sad moramo raditi popis, teško bismo ga složili. Puno je upitnika, puno igrača nema dobar status u klubovima. Nadam se da će se to promijeniti u ovih šest mjeseci. Nažalost, standardni su nam samo senatori, a ostali imaju puno problema. Nije najidealnije i zato je neizvjesno sad."

Posebno se osvrnuo na Luku Modrića:

"Sama ta činjenica govori o njegovoj vrijednost i kvaliteti, samo po tome je u društvu najvećih na svijetu. Tih 200 nastupa će biti kruna njegove karijere, želim mu zdravlja i da nastavi ovako kako igra. On je primjer mladim igračima."

O vlastitom jubileju na klupi reprezentacije:

"Ne razmišljam o tome, ponosan sam na rezultate koje smo postigli u tih 100 utakmica, fokus nam je na SP, želimo ponovo učiniti Hrvatsku ponosnom i sretnom, ali bit će jako teško."

O europskim rezultatima hrvatskih klubova:

"Napravili smo iskorak ove godine, Rijeka će igrati Europu na proljeće, Dinamo je tu. Ako gledamo hrvatsku ligu kao kriteriji za reprezentaciju, to nije dobro, nadam se uspjesima zbog koeficijenta."

Za kraj, otkrio je želju za 2026. godinu:

"Bit će teško ponoviti ono čudo sa prošlih SP-a, ali ja vjerujem da možemo, znam da ćemo dati sve od sebe i da će Hrvatska biti prava na SP-u."