Dalić otkrio kojeg se protivnika najviše pribojava: 'Fantastični su, ta će utakmica odrediti tijek prvenstva'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovom Dnevniku nakon što se vratio iz Orlanda gdje je vodio dvije pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su prvo svladali Kolumbiju s 2:1, a potom su poraženi od Brazila s 3:1.

Dalić je govorio o tome što je vidio kroz te dvije utakmice i najavio kako će pripremati za Svjetsko prvenstvo do kojeg je ostalo još nešto više od dva mjeseca:

- Sretan Uskrs svima u ime reprezentacije. Mislim da imamo puno dobrih stvari iz Amerike u ove dvije utakmice. Promijenili smo sustav, igrali smo s trojicom otraga i sada imamo jedan sustav više, možemo se prilagoditi ovisno o protivniku. Imamo slatke brige, potencijal i raznovrsnost. Imamo puno razloga za optimizam, ali moramo popraviti neke stvari da se ne ponavljaju. Izgubimo loptu i protivnik nam napravi šansu. Kad se to dogodi protiv velikih momčadi, kazne nas. Ne smijemo primati golove čim ih zabijemo i u nekim dijelovima utakmice, ne smijemo si to dopustiti - rekao je u uvodu hrvatski izbornik.

Otkrio je potom o kojem protivniku Hrvatske najviše razmišlja uoči početka natjecanja, podsjetimo Hrvatska je u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom:

- Najviše mislim na Engleze, sjajna reprezentacija, fantastični su i imali su sjajne kvalifikacije. Poraz od Japana nije realan, falilo je nekoliko igrača, pogotovo iz Arsenala. To nam je prva utakmica i najvažnija, ona će odrediti daljnji tijek prvenstva i moramo biti pravi. Gana i Panama će biti nezgodne, zato moramo biti oprezni.

Dotaknuo se potom i vlastite momčadi:

- Uvijek moramo gledati da budemo što bolji, da naša izvrsnost traje. Traje već osam, devet godina, ali treba ju zadržati. Iz dana u dan trebamo biti bolji, to nije lako sačuvati i uvijek treba biti gladan i željan rezultata. Teško je ponoviti dvije medalje zaredom sa SP-a, mnogi drugi to ne mogu uspjeti, a mi radimo čuda i vrhunske stvari iako smo malobrojni. Imamo kvalitetu koja je potrebna.

Hrvatska će do početka Mundijala odraditi još dvije pripremne utakmice:

- Imat ćemo dvije pripremne utakmice koje će nam biti jako važne. Nadam se da će svi biti zdravi i da ćemo protiv Belgije i Slovenije imati pravi test za SP. Gradit ćemo ekipu, to su važne utakmice koje neće biti bez značaja. Puno toga ćemo dobiti iz te dvije utakmice.

Na kraju je dodao:

- Meni je najveća čast i ponos biti izbornik, ali nosim i teret i odgovornost. Svi smo izbornici, svi sve znamo, ali to je normalno, tako je kod nas. Moramo se znati nositi s tim.