NEVJEROJATNA PRIČA

Slavnu osobu iz regije ostavili u sirotištu jer nisu imali za hranu, a on danas broji silne milijune

VL
Stjepan Meleš
13.04.2026.
u 18:19

Duškovi roditelji nisu imali novca pa ga je otac Milorad morao poslati u dom za nezbrinutu djecu Angelina Kojić Gina, gdje se školovao i istovremeno trenirao u sportu, a naposlijetku je uspio zaraditi milijune

Bivši srbijanski nogometaš Duško Tošić odrastao je u selu u blizini Zrenjanina. Zbog siromaštva, otac i majka morali su ga odvesti u internat, gdje je proveo tri godine. Danas je bogat i sretan čovjek.

Rođen je u malom selu Orlovat kod Zrenjanina, u kući punoj ljubavi ali s malo financijskih sredstava. Duškovi roditelji nisu imali novca pa ga je otac Milorad morao poslati u dom za nezbrinutu djecu Angelina Kojić Gina, gdje se školovao i istovremeno trenirao u sportu, a naposlijetku je uspio zaraditi milijune, piše srpski Kurir. 

- Moj Duško je nekoliko godina proveo u internatu kako bi učio i igrao nogomet, tamo je imao redovite obroke, što je jako važno za dijete u razvoju. Sada je jako uspješan i jako smo ponosni na njega. Ostvario je svoj san. Živi u velikom gradu. Supruga i ja smo stari, živimo ovdje jer nam je lijepo. Priroda je oko nas, svjež i čist zrak. Ništa nam ne nedostaje, a voljeli bismo da nam unuci trče po dvorištu. Ne znate koliko se dobro Antea i Nika ovdje igraju. Ali, da ne kažem više, supruga će me izgrditi - rekao je Tošićev otac Milorad za Kurir. 

- Duško je zaista imao teško djetinjstvo. Njegovi roditelji bili su siromašni, ali su pošteni i dobri ljudi. Budući da je želio trenirati nogomet, otac ga je nakon osnovne škole odveo u Zrenjanin i smjestio u dom kako bi se mogao školovati i istovremeno igrati nogomet. Selidba iz malog sela u grad bila je ostvarenje sna za Duška.

Znam da je ljubio ruke roditeljima kad god bi došao kući jer su mu ispunili želju i poslali ga u taj internat. Nije ga bilo briga što boravi u njezinoj kući s napuštenom djecom jer je imao jasan cilj. Pa što bi od njega bilo da je ostao u Orlovatu? Ništa!” kaže stanovnik koji je inzistirao da ostane anoniman. Duško se mogao iskrasti iz kuće i cijelu noć gledati nogomet kod susjeda jer njegova obitelj nije imala televiziju - izjavio je jedan od profesora iz njegove škole. 

Prve nogometne korake Tošić je napravio u mlađim kategorijama Karaburme, a 2010. godine potpisao je za engleski klub Portsmouth. Najveći trag ostavio je u turskim klubovima, posebno u Beşiktaşu, gdje je bio standardni igrač prve postave i osvojio naslov turskog prvaka, a dobre igre pružao je i u Werderu. 

