Nova snimka Joška Gvardiola oduševit će navijače: Odlične vijesti i za Dalića

Najskuplji brani u povijesti nogometa Joško Gvardiol teško se ozlijedio u susretu njegovog Manchester Cityja s Chelseajem u siječnju ove godine te je od tada u utrci s vremenom. Sam igrač, kao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić, nada se kako će se oporaviti na vrijeme da pomogne reprezentaciji na predstojećem svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Oporavak nakon operacije zbog loma tibije je dugačak, ali nova snimka koja se širi društvenim mrežama pruža optimizam kako za hrvatskog izbornika tako i za stratega Cityja Pepa Guardiolu. Na videu, koji je navodno nastao u Zagrebu, može se vidjeti Gvardiola kako trči na pokretnoj traci što znači da mu oporavak strelovito napreduje.

Gvardiol running comfortably now, his recovery is coming along really well. Might be back for full training by May. pic.twitter.com/vb8vZuPvhW — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 8, 2026

Tako neka predviđanja govore kako bi se početkom svibnja mogao vratiti u trenažni proces pa vjerojatno i zaigrati za Građane u finišu sezone. To znači da bi definitivno trebao biti spreman do početka Mundijala gdje bi se trebao držati lijevu stranu hrvatske obrane ili možda tvoriti stoperski tandem sa sjajnim Lukom Vuškovićem.

Ove sezone je za klub odigrao 23 utakmice u svim natjecanjima te zabio pet golova, a za pet ih je asistirao.