BUDI NADU

Nova snimka Joška Gvardiola oduševit će navijače: Odlične vijesti i za Dalića

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Karlo Koret
09.04.2026.
u 14:08

Oporavak nakon operacije zbog loma tibije je dugačak, ali nova snimka koja se širi društvenim mrežama pruža optimizam kako za hrvatskog izbornika tako i za stratega Cityja Pepa Guardiolu

Najskuplji brani u povijesti nogometa Joško Gvardiol teško se ozlijedio u susretu njegovog Manchester Cityja s Chelseajem u siječnju ove godine te je od tada u utrci s vremenom. Sam igrač, kao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić, nada se kako će se oporaviti na vrijeme da pomogne reprezentaciji na predstojećem svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Oporavak nakon operacije zbog loma tibije je dugačak, ali nova snimka koja se širi društvenim mrežama pruža optimizam kako za hrvatskog izbornika tako i za stratega Cityja Pepa Guardiolu. Na videu, koji je navodno nastao u Zagrebu, može se vidjeti Gvardiola kako trči na pokretnoj traci što znači da mu oporavak strelovito napreduje.

Tako neka predviđanja govore kako bi se početkom svibnja mogao vratiti u trenažni proces pa vjerojatno i zaigrati za Građane u finišu sezone. To znači da bi definitivno trebao biti spreman do početka Mundijala gdje bi se trebao držati lijevu stranu hrvatske obrane ili možda tvoriti stoperski tandem sa sjajnim Lukom Vuškovićem.

Ove sezone je za klub odigrao 23 utakmice u svim natjecanjima te zabio pet golova, a za pet ih je asistirao.
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Oporavak Zlatko Dalić Joško Gvardiol

