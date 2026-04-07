Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KVALIFIKACIJE ZA SP

Izbornik Gračan objavio popis igračica Hrvatske za dvoboje s Gibraltarom

Karlovac: Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo za žene
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.04.2026.
u 15:00

Nakon polovičnog uspjeha u dvije utakmice odigrane u ožujku, gostujuće pobjede protiv Bugarske i domaćeg poraza od Kosova, Hrvatska će u travnju odigrati dvije utakmice protiv Gibraltara, 14. travnja u gostima te četiri dana potom u Sinju

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za kvalifikacijske utakmice protiv Gibraltara za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu.

Nakon polovičnog uspjeha u dvije utakmice odigrane u ožujku, gostujuće pobjede protiv Bugarske i domaćeg poraza od Kosova, Hrvatska će u travnju odigrati dvije utakmice protiv Gibraltara, 14. travnja u gostima te četiri dana potom u Sinju.

Izbornik Gračan je istaknuo kako zbog određenih izostanaka priliku dobivaju i mlađe i nove reprezentativke.

"Očekuju nas dvije utakmice protiv reprezentacije Gibraltara gdje se moramo postaviti kao favoriti. Čak bih rekao da je imperativ te dvije utakmice pobijediti kako bi spremni dočekali termin u lipnju i na neki način odlučivali sami o tome hoćemo li se vratiti u B grupu. Imamo određenih izostanaka, međutim ima i mlađih i novih cura i vjerujem da će se i one početi privikavati na reprezentaciju i nadam se da će sve završiti kako treba", rekao je Gračan.

Okupljanje reprezentacije predviđeno je 9. travnja u Zagrebu.

Nakon dva odigrana kola u skupini C2 europskih kvalifikacija na vrhu je Kosovo sa šest bodova, slijede Bugarska i Hrvatska sa po tri, dok je Gibraltar na dnu bez bodova. Plasman u sljedeći krug kvalifikacija izborit će pobjednice skupine te dvije od šest najboljih drugoplasiranih ekipa.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Nenad Gračan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

