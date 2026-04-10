PROGNOZE LEGENDE

Bahati Englezi žestoko podcijenili Modrića i Hrvatsku, ovakve riječi nismo mogli očekivati

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
Marty Jean-Louis/Sipa USA
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.04.2026.
u 19:45

Za svoje Engleze vjeruje kako će Engleska izbaciti Norvešku predvođenu Erlingom Haalandom, dok bi Hrvatska trebala proći Kolumbiju

Cijeli nogometni svijet u isčekivanju je početka svjetskog prvenstva do kojeg je ostalo nešto više od dva mjeseca, a bivši branič Liverpoola i engleske reprezentacije Jamie Carragher već je iznio svoja predviđanja za turnir koji će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, čini se kako je legenda Liverpoola opako podcijenila Hrvatsku i to bi mu se moglo obiti o glavu. 

Iako Carragher smatra da u grupnoj fazi neće biti previše iznenađenja, Carragher predviđa 'nekoliko velikih razočaranja u top 32 fazi'. Među njima se našla Švedska, za koju tvrdi da neće proći dalje, kao i Nizozemska, Škotska, Norveška, Kolumbija te Urugvaj. Za svoje Engleze vjeruje kako će Engleska izbaciti Norvešku predvođenu Erlingom Haalandom, dok bi Hrvatska trebala proći Kolumbiju. 

S druge strane, susjedna Bosna i Hercegovina, prema njegovim prognozama, svoj će nastup završiti porazom od SAD-a. U kasnijoj fazi natjecanja Carragher ne vidi Hrvatsku kao ozbiljnog kandidata za svjetske medalje, predviđa ispadanje vatrenih protiv Španjolske već u osmini finala Mundijala. 

SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

20:00 10.04.2026.

Pobjediti Engleze će biti posebno zadovoljstvo

Avatar Anomander
Anomander
20:22 10.04.2026.

Nije tu ništa bahato. Španjolci i Francuzi su nam uvijek teški. Međutim, Englezi nisu, nek mole Boga da nam se putovi ne sretnu nakon skupine

