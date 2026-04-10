Bahati Englezi žestoko podcijenili Modrića i Hrvatsku, ovakve riječi nismo mogli očekivati

Cijeli nogometni svijet u isčekivanju je početka svjetskog prvenstva do kojeg je ostalo nešto više od dva mjeseca, a bivši branič Liverpoola i engleske reprezentacije Jamie Carragher već je iznio svoja predviđanja za turnir koji će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, čini se kako je legenda Liverpoola opako podcijenila Hrvatsku i to bi mu se moglo obiti o glavu.

Iako Carragher smatra da u grupnoj fazi neće biti previše iznenađenja, Carragher predviđa 'nekoliko velikih razočaranja u top 32 fazi'. Među njima se našla Švedska, za koju tvrdi da neće proći dalje, kao i Nizozemska, Škotska, Norveška, Kolumbija te Urugvaj. Za svoje Engleze vjeruje kako će Engleska izbaciti Norvešku predvođenu Erlingom Haalandom, dok bi Hrvatska trebala proći Kolumbiju.

S druge strane, susjedna Bosna i Hercegovina, prema njegovim prognozama, svoj će nastup završiti porazom od SAD-a. U kasnijoj fazi natjecanja Carragher ne vidi Hrvatsku kao ozbiljnog kandidata za svjetske medalje, predviđa ispadanje vatrenih protiv Španjolske već u osmini finala Mundijala.