Hrvatska preotima kapetana Njemačke već ovaj mjesec? Ponuda je neodoljiva...

Bayernov trener Vincent Kompany nije u Madrid, na utakmicu Lige prvaka s Realom, poveo 16-godišnje hrvatsko čudo od djeteta, Filipa Pavića. Podsjetimo, Pavić je 18. ožujka 2026. postao najmlađi nogometaš koji je ikada za Bayern nastupio u Ligi prvaka – u susretu s Atalantom (4:1) bio je star 16 godina i 58 dana, a na terenu je proveo 18 minuta.



Ovo je popis Bayernovih igrača za susret s Realom:



Vratari: Neuer, Prescott, Orbej;

Obrana: Upamecano, Kim Min-jae, Tah, Davies, Eto’o, Guerreiro, Stanišić;

Vezni: Kimmich, Goretzka, Musiala, Bishof, Laimer, Karl, Pavlović;

Napad: Gnabry, Kane, Jackson, Luis Díaz, Olise.



A što se nakon utakmice s Atalantom događalo s Pavićem? Za prvu momčad Bayerna više nije zaigrao. Bio je na klupi u utakmici protiv Union Berlina 21. ožujka, a protiv Freiburga u prošlom kolu nije bio u konkurenciji za momčad.



Međutim, Pavić je u reprezentativnoj stanci dva puta nastupio za reprezentaciju Njemačke do 16 godina u dvije prijateljske utakmice s Italijom – u prvoj 90, u drugoj 45 minuta – i u obje je bio kapetan Njemačke!

Barem su tri razloga zbog kojih je Pavić dobio kapetansku vrpcu: najprije zato što je svojom klasom i zavrjeđuje, zatim – već je igrač Bayernove prve momčadi, a treće – Pavića vrbuje Hrvatski nogometni savez.

Logično – jer se radi o izrazito darovitom nogometašu, pa i legitimno – budući da je Pavić za Njemačku nastupao samo u prijateljskim, ne i u službenim utakmicama.Što to znači u najbližoj perspektivi? Hrvatska reprezentacija do 17 godina pod vodstvom izbornika Marijana Budimira plasirala se na Europsko prvenstvo koje se igra od 25. svibnja do 6. lipnja u Estoniji. Na tom će natjecanju uz Hrvatsku i domaćina Estoniju nastupiti još i Francuska, Italija, Crna Gora, Danska, Belgija i Španjolska. Dakle, nema – Njemačke. U čijem bi sastavu potencijalno možda bio i Filip Pavić.Prevedeno, Pavić bi – ako akcija HNS-a urodi plodom – mogao već sljedeći mjesec igrati za Hrvatsku. Iako je 2010. godište, a većinu reprezentativaca čini 2009. godište. Uostalom, izbornik Budimir je iz 2010. godišta već u selekciji imao vratara Lojena iz Gorice, Sablića i Trajanovskog iz Lokomotive, Trupčevića iz Dinama i Joku iz Istre, pa zašto ne bi imao i najnadarenijeg igrača Bayerna u tom godištu?Kako saznajemo, sada je sve na Paviću i njegovoj obitelji. S hrvatske strane nema nikakvog pritiska, ni navaljivanja, niti se inzistira da Pavići odluče ovaj mjesec da mladić igra za Hrvatsku. Kad god došla ta odluka, bit će prihvaćena s odobravanjem.Već sada se zna kako bi hrvatski nogomet u Paviću dobio novog kapitalca iz Njemačke – nakon braće Kovač, Klasnića, Pongračića, Stanišića, Matanovića i Marca Pašalića.