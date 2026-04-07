Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAGULJ IZ BAYERNA

Hrvatska preotima kapetana Njemačke već ovaj mjesec? Ponuda je neodoljiva...

Fussball, Herren, Bundesliga [Bundesliga], Saison 2025/2026, FC FC Bayern Munich - 1.Union Berlin, Allianz Arena
R7102 Ulrich Wagner
Autor
Tomislav Dasović
07.04.2026.
u 14:31

Pavić je u reprezentativnoj stanci dva puta nastupio za reprezentaciju Njemačke do 16 godina u dvije prijateljske utakmice s Italijom, i u obje je bio kapetan elfa

Bayernov trener Vincent Kompany nije u Madrid, na utakmicu Lige prvaka s Realom, poveo 16-godišnje hrvatsko čudo od djeteta, Filipa Pavića. Podsjetimo, Pavić je 18. ožujka 2026. postao najmlađi nogometaš koji je ikada za Bayern nastupio u Ligi prvaka – u susretu s Atalantom (4:1) bio je star 16 godina i 58 dana, a na terenu je proveo 18 minuta.
 
 Ovo je popis Bayernovih igrača za susret s Realom:
 
Vratari: Neuer, Prescott, Orbej;
Obrana: Upamecano, Kim Min-jae, Tah, Davies, Eto’o, Guerreiro, Stanišić;
Vezni: Kimmich, Goretzka, Musiala, Bishof, Laimer, Karl, Pavlović;
Napad: Gnabry, Kane, Jackson, Luis Díaz, Olise.
 
A što se nakon utakmice s Atalantom događalo s Pavićem? Za prvu momčad Bayerna više nije zaigrao. Bio je na klupi u utakmici protiv Union Berlina 21. ožujka, a protiv Freiburga u prošlom kolu nije bio u konkurenciji za momčad.
 
Međutim, Pavić je u reprezentativnoj stanci dva puta nastupio za reprezentaciju Njemačke do 16 godina u dvije prijateljske utakmice s Italijom – u prvoj 90, u drugoj 45 minuta – i u obje je bio kapetan Njemačke!
Barem su tri razloga zbog kojih je Pavić dobio kapetansku vrpcu: najprije zato što je svojom klasom i zavrjeđuje, zatim – već je igrač Bayernove prve momčadi, a treće – Pavića vrbuje Hrvatski nogometni savez.

 
Logično – jer se radi o izrazito darovitom nogometašu, pa i legitimno – budući da je Pavić za Njemačku nastupao samo u prijateljskim, ne i u službenim utakmicama.
 
Što to znači u najbližoj perspektivi? Hrvatska reprezentacija do 17 godina pod vodstvom izbornika Marijana Budimira plasirala se na Europsko prvenstvo koje se igra od 25. svibnja do 6. lipnja u Estoniji. Na tom će natjecanju uz Hrvatsku i domaćina Estoniju nastupiti još i Francuska, Italija, Crna Gora, Danska, Belgija i Španjolska. Dakle, nema – Njemačke. U čijem bi sastavu potencijalno možda bio i Filip Pavić.
 
Prevedeno, Pavić bi – ako akcija HNS-a urodi plodom – mogao već sljedeći mjesec igrati za Hrvatsku. Iako je 2010. godište, a većinu reprezentativaca čini 2009. godište. Uostalom, izbornik Budimir je iz 2010. godišta već u selekciji imao vratara Lojena iz Gorice, Sablića i Trajanovskog iz Lokomotive, Trupčevića iz Dinama i Joku iz Istre, pa zašto ne bi imao i najnadarenijeg igrača Bayerna u tom godištu?
 
Kako saznajemo, sada je sve na Paviću i njegovoj obitelji. S hrvatske strane nema nikakvog pritiska, ni navaljivanja, niti se inzistira da Pavići odluče ovaj mjesec da mladić igra za Hrvatsku. Kad god došla ta odluka, bit će prihvaćena s odobravanjem.
  Već sada se zna kako bi hrvatski nogomet u Paviću dobio novog kapitalca iz Njemačke – nakon braće Kovač, Klasnića, Pongračića, Stanišića, Matanovića i Marca Pašalića.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Bayern filip pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Orlando: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske i Brazila
Video sadržaj
9
POVRATAK S TURNEJE

Dalić će se nekim reprezentativcima morati zahvaliti: 'Na ovaj popis mogu uskočiti još dva imena'

- Najviše me brine način na koji smo primili pogodak, ne smiješ primiti gol u 2. minuti kad je koncentracija najveća. Ne smiješ primiti gol nakon kornera koji mi imamo, to nam se i dogodilo protiv Argentine u Kataru. Ne smije se to događati, ne smijemo primiti ni gol u nadoknadi, to me muči. Moramo popraviti i fazu otvaranja lopte - otkrio je izbornik vatrenih

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!