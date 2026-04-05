Dalić otvoreno: 'Ako će nam kriterij biti HNL, moramo promijeniti ciljeve. nećemo više pričati o medaljama'

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
05.04.2026.
u 23:04

Ja cijenim našu ligu i igrače, ali je tu nekoliko problema. Čim netko zabljesne i bude dobar, odlazi van. Nitko nema kontinuitet da igra nekoliko godina u SHNL-u i uđe u reprezentaciju

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovom Dnevniku nakon povratka iz Orlanda. Hrvatska je tamo odradila dvije pripremne utakmice protiv Kolumbije (pobjeda 2:1) i Brazila (poraz 1:3). Govorio je o novom sustavu koji je isprobao s trojicom u obrani i o najtežem protivniku na Svjetskom prvenstvu.

Naknadno je gostovao i u emisiji Stadion gdje je otkrio svoje mišljenje o SHNL-u budući da mu se često prigovara da ne zove dovoljno igrača iz domaćeg prvenstva:

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

- Često mi se spočitava da ja ne cijenim SHNL, a upravo je suprotno. Ja cijenim našu ligu i igrače, ali je tu nekoliko problema. Čim netko zabljesne i bude dobar, odlazi van. Nitko nema kontinuitet da igra nekoliko godina u SHNL-u i uđe u reprezentaciju. Problem je što idu u bolje klubove i uzimamo ih od tamo. Kad pogledate tko su ti igrači, većina njih je poteklo upravo iz SHNL-a. Razlika je u kvaliteti između SHNL-a i Liga petica, svaki tjedan igraš velike utakmice pred 50.000 ljudi, a toga u Hrvatskoj nema. Ne podcjenjujem SHNL, ali pričam o razlikama. Ako ćemo gledati da nam za reprezentaciju bude kriterij SHNL, onda svi zajedno moramo promijeniti ciljeve. Onda će biti važne druge stvari, a ne osvajanje medalja - pojasnio je.

Od igrača iz HNL-a najčešće se spominju Dinamovi Dion Drena Beljo i Luka Stojković. Iako plava 'devetka' igra u odličnoj formi i zabio je već 22 prvenstvena pogotka, no čini se kako ga Dalić ne planira zvati na Svjetsko prvenstvo. Stojković ima još manje razloga nadati se mjestu u avionu za Ameriku zbog gužve u veznom redu gdje Hrvatska zaista ima sjajne igrače.
Avatar Egida
Egida
00:09 06.04.2026.

Potpuna podrška Daliću! Dinamo želi prodati igrače pa se vraća na Mamićeve taktike, u kojima im je prodaja igrača Dinama na prvom mjestu, a rezultati reprezentacije manje bitni.

Avatar CUBE
CUBE
00:45 06.04.2026.

Sretan Uskrs vasceloj redakciji, i sve U reprezentacije žanju uspeh, U 17, U 19, U 21 a hteli su ga izbacit iz abecede

DM
D'Mich
01:02 06.04.2026.

Reprezentacija ima svoje načine i prioritete. Dok dobro funkcionira ne treba mjenjati.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Dalić će se nekim reprezentativcima morati zahvaliti: 'Na ovaj popis mogu uskočiti još dva imena'

- Najviše me brine način na koji smo primili pogodak, ne smiješ primiti gol u 2. minuti kad je koncentracija najveća. Ne smiješ primiti gol nakon kornera koji mi imamo, to nam se i dogodilo protiv Argentine u Kataru. Ne smije se to događati, ne smijemo primiti ni gol u nadoknadi, to me muči. Moramo popraviti i fazu otvaranja lopte - otkrio je izbornik vatrenih

