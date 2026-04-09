Bomba iz Španjolske: Barcelona želi dovesti hrvatskog reprezentativca poslije svjetskog prvenstva!

Hrvatski nogometni dragulj, 19-godišnji Luka Vušković, igrač engleskog Tottenhama na posudbi u HSV-u, igra sjajan nogomet koji privlači pozornost i to najvećih svjetskih klubova. Izašla je vijest da bi mogao propustiti utakmicu protiv Stuttgarta, jer je na zadnjem treningu zaradio jednu ozljedu.

Vjerujemo da mu neće stvoriti veće probleme, te da će biti spreman za utakmice do kraja Bundeslige, ali i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Dok se čeka povratak Vuškovića na teren, u medijskom prostoru osvanuo je tekst u kojem španjolski mediji pišu kako je 19-godišnji hrvatski stoper na radaru Barcelone!

Među imenima koja se najčešće spominju nalazi se Talijan Bastoni iz Intera, koji je, prema posljednjim informacijama, vrlo zainteresiran za dolazak na Camp Nou jer trpi velike kritike u domovini. Ipak, europski velikan Barca prati i mladog hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića, 19-godišnjaka koji oduševljava u Bundesligi i sve je bliže transferu karijere.