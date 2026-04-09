Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODUŠEVLJENI SU

Bomba iz Španjolske: Barcelona želi dovesti hrvatskog reprezentativca poslije svjetskog prvenstva!

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
Marty Jean-Louis/Sipa USA
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.04.2026.
u 13:31

Dok se čeka povratak Vuškovića na teren, u medijskom prostoru osvanuo je tekst u kojem španjolski mediji pišu kako je 19-godišnji hrvatski stoper na radaru europskog velikana

Hrvatski nogometni dragulj, 19-godišnji Luka Vušković, igrač engleskog Tottenhama na posudbi u HSV-u, igra sjajan nogomet koji privlači pozornost i to najvećih svjetskih klubova. Izašla je vijest da bi mogao propustiti utakmicu protiv Stuttgarta, jer je na zadnjem treningu zaradio jednu ozljedu.

Vjerujemo da mu neće stvoriti veće probleme, te da će biti spreman za utakmice do kraja Bundeslige, ali i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Dok se čeka povratak Vuškovića na teren, u medijskom prostoru osvanuo je tekst u kojem španjolski mediji pišu kako je 19-godišnji hrvatski stoper na radaru Barcelone!

Među imenima koja se najčešće spominju nalazi se Talijan Bastoni iz Intera, koji je, prema posljednjim informacijama, vrlo zainteresiran za dolazak na Camp Nou jer trpi velike kritike u domovini. Ipak, europski velikan Barca prati i mladog hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića, 19-godišnjaka koji oduševljava u Bundesligi i sve je bliže transferu karijere. 

požar gif
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Vušković Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Orlando: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske i Brazila
Video sadržaj
9
POVRATAK S TURNEJE

Dalić će se nekim reprezentativcima morati zahvaliti: 'Na ovaj popis mogu uskočiti još dva imena'

- Najviše me brine način na koji smo primili pogodak, ne smiješ primiti gol u 2. minuti kad je koncentracija najveća. Ne smiješ primiti gol nakon kornera koji mi imamo, to nam se i dogodilo protiv Argentine u Kataru. Ne smije se to događati, ne smijemo primiti ni gol u nadoknadi, to me muči. Moramo popraviti i fazu otvaranja lopte - otkrio je izbornik vatrenih

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!