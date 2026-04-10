Proizvođač opreme Hrvatske priznao nevjerojatnu pogrešku na dresovima za svjetsko prvenstvo

Nakon što su navijači primijetili pomalo bizarnu grešku na novim dresovima za svjetsko prvenstvo, svjetski poznati proizvođač Nike priznao je da njihovi proizvodi, čija cijena doseže do 135 funti, imaju nevjerojatan nedostatak zbog kojeg se tkanina na ramenima neobično podiže.

Propust prilikom proizvodnje uočen je na dresovima nekoliko reprezentacija, uključujući Englesku, nakon što je gigant sportske opreme za njihov dizajn navodno koristio i umjetnu inteligenciju, piše britanski Daily Mail.

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije krajem ožujka, u kojima će Dalićevi izabranici nastupiti na ovogodišnjem Mundijalu koji će biti održan u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Nova kolekcija dresova ima jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti, utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti.

- Tijekom nedavne reprezentativne stanke uočili smo manji problem s našim dresovima za nacionalne selekcije, koji je najvidljiviji na šavu na ramenu. To ne utječe na performanse, ali cjelokupna estetika nije na željenoj razini - službeno je objavila tvrtka.

- Sebe i svoje proizvode uvijek držimo najviših standarda, a u ovom slučaju nismo uspjeli. Ubrzano radimo na ispravljanju pogreške za igrače i navijače, jer svaki dres treba odražavati brigu, preciznost i ponos kakve ova igra zaslužuje - rekao je Nike za Guardian.