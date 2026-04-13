FRONTALNI SUDAR

Tragedija potresla javnost: Sportska zvijezda (30) poginula u teškoj prometnoj nesreći

Stjepan Meleš
13.04.2026.
u 17:11

Vijest koja je potresla sportsku javnost dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, 30-godišnji Chris Payton-Jones, bivši igrač američkog nogometa i nekadašnji član nekoliko NFL momčadi, preminuo je u teškoj prometnoj nesreći na Floridi. 

Tragedija se zbila u subotu navečer kada je njegovo vozilo frontalno udarilo u pick-up kamion. Prema informacijama američkih medija,Payton-Jones je preminuo na mjestu nesreće, dok su tri osobe iz drugog vozila preživjele s lakšim ozljedama.

Prema vijestima portala, radi se o bivšem cornerbacku Detroit Lionsa koji je u NFL stigao 2018. godine nakon što nije bio izabran na draftu, a iza sebe je imao četverogodišnju sveučilišnu karijeru na Nebraski. Iako tada nije izborio mjesto u momčadi, priliku je ponovno dobio 2020. godine nakon što je proveo dvije sezone u Arizona Cardinalsima.

Detroit ga je tada preuzeo s njihove practice squad liste, a tijekom te sezone upisao je jedan nastup. Tijekom svoje NFL karijere bio je dio nekoliko momčadi, osim Lionsa i Cardinalsa, nosio je dresove Minnesota Vikingsa, Tennessee Titansa i Las Vegas Raidersa.

Poslije avanture u NFL-u, karijeru je nastavio u proljetnoj ligi UFL, gdje je proveo tri godine. Dvije sezone nastupao je za Battlehawkse, a jednu za Seattle Sea Dragonse, ostavivši značajan trag. U tom razdoblju upisao je 74 tacklea, dvije interceptiona i 14 obrana dodavanja, potvrdivši svoju vrijednost i izvan najjače lige.

