Europski divovi žele dovesti hrvatskog reprezentativca u senzacionalnom transferu za vrtoglav iznos!

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igra sve važniju ulogu u hit momčadi Coma pod vodstvom Cesca Fàbregasa i izrasta u pravu senzaciju talijanske lige. Iako su u početku mnogi bili skeptični, pitajući se zašto igrač njegova kalibra ne dobiva priliku, Fàbregas ga je planski držao po strani, čekajući pravi trenutak da ga gurne u vatru. Španjolski strateg bio je svjestan njegovih kvaliteta i znao je da je samo pitanje vremena kada će pokazati svoj puni potencijal, navodi u svom tekstu poznati portal Goal.com.

Očekuje se da će se Argentinac Nico Paz na ljeto vratiti u Real Madrid, a Como je spreman forsirati novog dragulja Baturinu kojeg je uspio kupiti u konkurenciji nekoliko europskih divova, uključujući Arsenal. Baturinin ugovor vrijedi do lipnja 2030., a Transfermarkt ga procjenjuje na 24 milijuna eura, ali već je poznato kako je odbijena ponuda Leedsa od 30 milijuna eura.

U Italiji ga pozorno prati prvi kandidat za naslov prvaka Inter, dok su se ranije za njega zanimali Torino i Fiorentina, ali oni nemaju neke ozbiljne šanse. Interes pokazuju engleski giganti Manchester United i Arsenal, koji ga je pokušao dovesti i prošlog ljeta prije nego što se Baturina odlučio za Como i očigledno pogodio.

Podsjetimo, Baturina je na trenutno na učinku od sedam golova i četiri asistencije u 26 utakmica za Como koji drži četvrto mjesto u Serie A.