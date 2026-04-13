Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMAJU DOPUŠTENJE

Ruski i bjeloruski sportaši opet mogu nastupati pod svojim zastavama i pjevati himnu

Silverstone: FIA Formula 3 Europsko prvenstvo, utrka
HOCH ZWEI/DPA
VL
Autor
Hina
13.04.2026.
u 18:52

Ruski i bjeloruski sportaši moći će se natjecati na međunarodnim natjecanjima u vodenim sportovima u svojim dresovima, zastavama i himnama, priopćio je u ponedjeljak Svjetski savez vodenih sportova (World Aquatics).

Natjecateljima iz obje zemlje zabranjeno je sudjelovanje na međunarodnim događajima nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., koju Moskva opisuje kao "posebnu vojnu operaciju". Bjelorusija je poslužila kao ključna polazna točka za invaziju.ičenja ublažena.

World Aquatics tvrdi da je provedeno više od 700 provjera sportaša s ruskim i bjeloruskim sportskim državljanstvom prema njihovim smjernicama za podobnost.Dodali su da će takvi sportaši dobiti odobrenje za natjecanje tek nakon što uspješno prođu najmanje četiri uzastopne antidopinške kontrole i završe provjere prošlosti.

"Tijekom posljednje tri godine, World Aquatics i AQIU (Jedinica za integritet vodenih sportova) uspješno su pomogli u osiguravanju da se sukobi drže izvan mjesta sportskih natjecanja“, rekao je predsjednik WA Husain Al Musallam u izjavi."Odlučni smo osigurati da bazeni i otvorene vode ostanu mjesta gdje se sportaši iz svih nacija mogu okupljati u mirnom natjecanju.“

U prosincu su ukinuta ograničenja za ruske i bjeloruske mlade sportaše.WA je također rekla da će Rusija i Bjelorusija nastaviti s punim pravima članstva.

Sljedeće Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, uključujući umjetničko plivanje, skokove u vodu, skokove u vodu, plivanje na otvorenim vodama, plivanje i vaterpolo, održat će se u Budimpešti 2027. godine.

Ruski ministar sporta i čelnik Olimpijskog odbora, Mihail Degtjarev, pozdravio je odluku, rekavši da će ona omogućiti ruskim i bjeloruskim sportašima da se natječu ravnopravno s drugima.

Ruska državna novinska agencija RIA citirala je Dmitrija Mazepina, čelnika nacionalnog saveza za vodene sportove, koji je rekao da bi Rusija sada mogla tražiti domaćinstvo budućih svjetskih i europskih prvenstava u vodenim sportovima.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Ključne riječi
vodeni sportovi Bjelorusija Rusija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!