Zlatko Dalić danas će progovoriti o odlasku Livaje iz reprezentacije, uživo gledajte što će reći

RAZLOZI ODLASKA

Ivković o Livaji: 'Izgledalo je kao da se oprašta Modrić. Nikad ne znaš kakve čovjek probleme ima'

"'Nisam pravi, fali dosta igrača, što ako ne budem pravi, opet će se baciti na mene, ja ću biti možda krivac ako bude negativni rezultat...' Sve mu je to možda prošlo po glavi. To samo on zna zašto i zbog čega je donio tu odluku", kazao je Tomislav Ivković