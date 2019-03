Ždrijeb nas nije mazio, ali i drugi iz skupine može do naslova

Od osvajanja Davisova kupa prošla su gotovo četiri mjeseca, a naš izbornik Željko Krajan kaže da su mu dojmovi još svježi, kao da se to dogodilo jučer.

– Dojmovi su i dalje predivni. No za obranu naslova na turniru u Madridu dobili smo težak ždrijeb, dobili smo suparnike koje sigurno nismo željeli. Ali nisu ni Španjolci i Rusi presretni da su izvukli nas, neće ni njima biti lako. Najvažnije je da naše igrače zaobiđu ozljede i da iskoristimo šansu koja će sigurno doći.

Pripreme i prije Madrida

Kako su igrači komentirali ždrijeb?

– Nisu otvarali šampanjac, ali tu ne možemo ništa promijeniti. Ne znamo u kakvoj će formi biti Nadal, ali vjerojatno će biti u sastavu jer ipak su Španjolci domaćini. Ako bude ozlijeđen, to će nam barem malo pomoći. No Rusi mi se čine još opasnijim suparnicima. Hačanov, Medvedjev i Rubljov strašno su jaki, a prva dvojica vole igrati na tvrdoj podlozi. Konkurencija u Madridu bit će žestoka i svaki će meč biti kao finale, ali ne bojimo se nikoga. Uostalom, i drugi iz skupine može osvojiti naslov. S druge strane, odgovara nam podloga koja će biti ista kao i ona na kojoj će se igrati Masters u Londonu koji prethodi Madridu.

Što se priča, hoće li Đoković nastupiti u Madridu?

– Ima raznoraznih priča, činjenica je da neki vrhunski igrači nisu zadovoljni terminom. Željeli su da to bude nakon US Opena, ali ITF nije uspio dobiti taj termin od ATP-a. Vidjet ćemo tko će igrati, ali neki sigurno neće, među njima i Del Potro.

Kako gledate na formu našeg vodećeg dvojca Čilića i Ćorića?

– Vidljivo je da nisu u životnoj formi, Marin je malo u padu na što je vjerojatno i osvajanje Davisova kupa ostavilo traga, ne toliko u fizičkom koliko u emotivnom smislu. Osvajanje “salatare” bio je njegov veliki cilj, možda su se ambicije sad malo poljuljale. No ja vjerujem da se može vratiti u Top 5, kamo po kvaliteti i pripada. Što se Borne tiče, branio je polufinale u Indian Wellsu, ali naletio je na Karlovića protiv kojega je i prije gubio pa je doživio poraz, ali to se svakome može dogoditi. Sigurno je da je on sad pod pritiskom da obrani visoki plasman, ali ima kvalitetne ljude oko sebe i ja ne strahujem za njega.

Kako ćemo se pripremati za Madrid?

– Teren će biti spreman četiri ili pet dana prije nego što počnu mečevi i mi ćemo svakako već onda biti tamo. Ovisit će puno i od toga koliko će naših igrača biti na Mastersu u Londonu. S ostalima bismo mogli napraviti i neki kamp u Zagrebu, da budemo zajedno koji dan prije i da se počne stvarati ozračje koje je uvijek odlično i diže naše igrače, tako da do početka Madrida budemo na vrhuncu.

Fed kup? Zašto ne...

S obzirom na vaše poznavanje ženskog tenisa, biste li paralelno preuzeli i dužnost izbornika Fed kup reprezentacije?

– To je teško pitanje. Kad sam 2012. preuzimao mušku reprezentaciju, bilo je razgovora o tome da vodim i žensku, ali tada mi se to nije uklapalo u raspored jer sam u to vrijeme vodio i Cibulkovu. Možda su se sad stvari malo promijenile, tako da ne mogu reći ni da ni ne. Ne mogu jamčiti da nikad u životu neću sjesti na klupu Fed kup reprezentacije. No, ne znam koliko je pametno biti istodobno izbornik i muške i ženske reprezentacije, iako takvih slučajeva ima, a sad je i manje termina u pitanju.