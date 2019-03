Borna Ćorić poslao emotivnu poruku svom treneru: Ostani jak prijatelju

Hrvatski tenisač Borna Ćorić na svom je Twitteru objavio poruku podrške svom treneru Kikiju Schneideru koji neće biti uz njega na turnirima do kraja sezone. Bivši trener Petea Samprasa i Rogera Federera je bolestan.

'Tužan sam što moram objaviti da Kiki Schneider neće putovati sa mnom do kraja sezone zbog bolesti. On je i dalje važan dio mog tima te se nadam da će se sljedeće sezone vratiti i da ćemo biti jači nego ikad.

Znamo se još otkako sam bio klinac i Kiki je uvijek bio tu za mene kada sam trebao pomoć. U posljednjih 15 mjeseci koliko radimo na dnevnoj bazi, imao je veliki utjecaj na moju karijeru i bio je veliki dio sjajne sezonu koju imamo. Ostani jak prijatelju', napisao je hrvatski tenisač.

I am really sad to announce that Kiki Schneider is not going to travel with me for the rest of this season due to some health issues. He is still a vital part of my team and hopefully next season he will come back and we will rock stronger than ever 💪🏻 pic.twitter.com/piRVHHHkkp