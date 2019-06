Iz BiH poručili: Zdravka Mamića ćemo izručiti Hrvatskoj ako se ispune uvjeti

Živ neću pred hrvatski sud. I neću živ sjediti u hrvatskom zatvoru, ali u bosanskom bez problema. Vrlo jednostavno, slučaj Praljak. Što sad hoćete da vam nacrtam kako bih to napravio? Rekao sam da živ ne bih došao u hrvatski zatvor - rekao je bivši izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić koji se od hrvatskog pravosuđa skriva u Međugorju.

Mamić smatra da se protiv njega u Hrvatskoj vodi politički progon i želi živjeti u Bosni i Hercegovini pa misli da mu se tamo treba suditi. Otkrio je to u razgovoru za Provjereno.

- Suci koji su mi sudili su rekli da ću biti slobodan, zna se koji su to. S njima sam se družio, pio, sretao i svi su me uvjeravali da ću biti oslobođen. Onda sam dobio informaciju da je izvršen pritisak na pravosuđe, da ću biti osuđen i nisam imao izbora. Sjetio sam se da je moj otac prije 20 godina izvadio državljanstvo sve nas i to sam iskoristio da se sklonim u BiH i ovdje pokušam dokazati svoju nevinost - rekao je Mamić pa se osvrnuo na hrvatsko pravosuđe:

- Kriminalna organizacija koja za određene interese provodi ovakve progone.

Mamić je bio dobar s dijelom političara.

- Ganjaju me kao divlju svinju, fizički me žele likvidirati. Danas mi je žao što sam ikad napravio nešto za njih, ali mogu reći da je to bio moj svjetonazor. HDZ sam zadužio - kaže Mamić.

Mamić tvrdi da je pokazao financije Hajduka za 2018. godine u kojem se vidi da je klub isplatio više od 20 milijuna kuna posrednicima za njihove usluge.

- A ja sam zbog takvih stvari u zatvoru. Koja je razlika između njih i mene? Sve samo zato što se zovem Zdravko Mamić - rekao je Mamić iako je Dinamo, za razliku od Hajduka, udruga građana.

Bivši izvršni predsjednik Dinama prije godinu dana na osječkom sudu nepravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna iz kluba. Uoči izricanja presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu i od tada se od hrvatskog pravosuđa skriva u Međugorju jer ima i BiH državljanstvo.

Nakon toga je u svibnju ove godine optužno vijeće na Županijskom sudu u Osijeku potvrdilo drugu Uskokovu optužnicu protiv Mamića i još šestorice okrivljenika, koje tužiteljstvo tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, Dinamo oštetili za oko 200 milijuna kuna. Mamiću je određen istražni zatvor i u drugom postupku što je temelj za novi zahtjev za njegovim izručenjem.

U međuvremenu se pojavila teza o mogućoj svojevrsnoj razmjeni Mamića za bivšu sutkinju Lejlu Fazlagić, koja, kao i bivši izvršni predsjednik Dinama, ima dvojno državljanstvo. Riječ je bivšoj sutkinji Općinskog suda u Sarajevu koja se krije u Makarskoj.. Protiv nje je u Sarajevu podignuta optužnica zbog zloporabe ovlasti, pranja novca, krivotvorenja isprava i prijevara, a na teret joj se stavlja protuzakonito prisvajanje imovine Židova čiji su članovi stradali tijekom Drugog svjetskog rata.

- Naravno da se bojim izručenja jer se bojim pravosudno-političke hobotnice koja sada vlada. Ja sam žrtva montiranog postupka. Otišla sam u Hrvatsku ne jer sam pobjegla nego što imam bolesno dijete - rekla je Fazlagić, dok je Mamić dodao:

- Vidite kako je to ružno, idemo trgovati s ljudima kao s kokošima - kaže Mamić.

Ovu je temu komentirao i resorni ministar Dražen Bošnjaković

- Za predmet Mamić još nisam dobio zahtjev nadležnog suda. Vidjet ćemo što ćemo odlučiti - rekao je ministar, dok je Josip Grubeša, ministar pravde BiH, poručio:

- Ako su uvjeti ispunjeni s naše strane, mi ćemo tu osobu isporučiti.

