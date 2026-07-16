Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom Argentina povukla novi potez protiv Britanije

Argentina ponovno otvorila spor s Velikom Britanijom oko Falklandskih otoka. Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva, Buenos Aires optužio je britansku ratnu mornaricu za, kako tvrdi, "nezakonit upad" u argentinske teritorijalne vode. Incident je dodatno pojačao napetosti oko dugogodišnjeg teritorijalnog spora koji traje još od rata 1982. godine.

Kako piše The Telegraph, argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno ustvrdio je da je britanski ophodni brod HMS Medway početkom srpnja bez prethodne najave uplovio u argentinske teritorijalne vode uz obale pokrajina Santa Cruz i Tierra del Fuego. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da Argentina "najoštrije odbacuje" postupak britanske mornarice te da je britanskom veleposlanstvu upućena službena prosvjedna nota zbog, kako je naveo, "nezakonitog i nenajavljenog vojnog upada".

Iako se plovidba dogodila 4. i 5. srpnja, argentinska vlada slučaj je objavila tek nekoliko sati nakon što je nogometna reprezentacija Argentine svladala Englesku rezultatom 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice argentinski nogometaši razvili su transparent s natpisom "Falklandski otoci su argentinski", dodatno rasplamsavši političke poruke povezane s dugogodišnjim teritorijalnim sporom. Prema informacijama do kojih je došao The Telegraph, HMS Medway plovio je iz Falklandskih otoka prema čileanskoj luci Punta Arenas radi redovne logističke misije. Brod je pritom prošao kroz Magellanov prolaz, a britanski izvori navode kako je odabrana ruta bila najkraći i najsigurniji mogući put, uzimajući u obzir vremenske uvjete i operativne potrebe.

Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane poručio je da je plovidba provedena "najizravnijom mogućom rutom" između Falklanda i Čilea te natrag. Britanska vlada, navodi The Telegraph, tvrdi kako je unaprijed obavijestila argentinske vlasti o kretanju broda te smatra da je riječ o takozvanom "neškodljivom prolasku", dopuštenom prema članku 17. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. No Argentina odbacuje takvo tumačenje. Quirno je optužio London da svojim postupcima dodatno povećava napetosti u južnom Atlantiku te poručio kako se radi o još jednom u nizu poteza kojima Velika Britanija, prema stajalištu Buenos Airesa, krši argentinski suverenitet.

Na kraju priopćenja ponovno je istaknuto da Argentina polaže "legitimno i neotuđivo pravo" na Falklandske otoke, Južnu Georgiju, Južne Sandwichove otoke i okolna morska područja. Napetosti su dodatno porasle i zbog političkih izjava uoči utakmice. Argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel Engleze je nazvala "piratima koji su prisvojili tuđi teritorij", dok je nakon pobjede podijelila snimke argentinskih vojnika s Falklandskog rata, ponovno istaknuvši da otoci pripadaju Argentini.

S druge strane, britanski ministar gospodarstva Peter Kyle ocijenio je da je transparent koji su argentinski igrači razvili nakon utakmice bio "potpuno neprimjeren" te je izrazio očekivanje da će FIFA istražiti cijeli slučaj. Podsjetimo, Velika Britanija i Argentina ratovale su 1982. godine zbog Falklandskih otoka. U sukobu je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a otoci su nakon rata ostali pod britanskom upravom. Profesor Tim Clack sa Sveučilišta Oxford, voditelj projekta mapiranja Falklandskog rata, rekao je za The Telegraph kako aktualni događaji pokazuju da Argentina ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva. – Argentina će nastaviti koristiti sva nenasilna sredstva – diplomatska, gospodarska i pravna – kako bi povećala pritisak na Veliku Britaniju i stanovnike Falklandskih otoka. Nogometna pobjeda nad Engleskom samo je dodatno usmjerila pozornost svjetske javnosti na ovo pitanje – rekao je Clack.