Inspekcija stiže u Osijek! Predsjednica kluba pod istragom zbog mogućeg kršenja zakona

Predsjednica NK Osijeka Alexandra Vegh našla se pod povećalom sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta zbog sumnje da njezine funkcije nisu u skladu s odredbama Zakona o sportu, pišu Sportske novosti.

Kako navodi isti izvor, inspekcija bi u četvrtak trebala obaviti nadzor u prostorijama osječkog prvoligaša, a među glavnim temama bit će upravo status predsjednice kluba.

Vegh je u veljači ove godine preuzela čelnu funkciju u NK Osijeku, no krajem ožujka postala je i predsjednica Udruge građana Škola nogometa NK Osijek. Upravo bi to moglo predstavljati problem jer Zakon o sportu propisuje da osoba koja vodi ili zastupa jedan sportski klub ne može istodobno obnašati upravljačku funkciju u drugom sportskom subjektu koji djeluje u istom sportu.

Osim toga, pod upitnikom je i njezina povezanost s tvrtkom V Agency Kft., registriranom u Mađarskoj. Riječ je o agenciji koja se bavi posredovanjem pri transferima nogometaša, a prema informacijama Sportskih novosti i objavama same agencije na društvenim mrežama, Vegh aktivno sudjeluje u njezinu poslovanju.

To bi moglo predstavljati dodatni problem jer članak 112. Zakona o sportu propisuje da osoba koja obnaša vodeću funkciju u sportskom klubu ne smije biti uključena u posredovanje pri transferima igrača.

"Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu."

Inspekcijski nadzor trebao bi utvrditi postoje li elementi za pokretanje daljnjih postupaka te jesu li prekršene odredbe Zakona o sportu.

Osijek se tako ponovno našao u središtu pozornosti zbog događaja izvan terena. Podsjetimo, klub je nedavno izazvao veliku pozornost i slučajem dugogodišnjeg glasnogovornika Marija Mihića. On je, prema pisanju medija, dobio opomenu pred otkaz nakon što je objavio rezultat prijateljske utakmice protiv mađarskog Paksija, u kojoj je Osijek poražen 4:0, premda je riječ o informaciji koja je bila dio njegovih redovitih radnih obveza.