Rijeka saznala protivnika u kvalifikacijama Konferencijske lige: Čeka ju put na Otok

Rijeka na svoj europski put kreće u drugom pretkolu Konferencijske lige. Momčad Matjaža Keka do danas znala je samo da će njen protivnik biti jedna od poraženih momčadi iz prvog pretkola Europske lige, odnosno gubitnik dvomeča između irskog Derry Cityja i bugarskog CSKA iz Sofije.

Ispostavilo se da će to na kraju biti Derry budući da su Bugari u dvije utakmice bili bolji s ukupnih 5:3. Irci su prvo poraženi na gostovanju u Sofiji s 3:2, a potom i na vlastitom terenu s 1:2.

Ovo su scene koje se ne zaboravljaju! Cijela Hrvatska slavila je svoje heroje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prošle sezone zauzeli su drugo mjesto u prvenstvu iza kasnijeg prvaka Shamrock Roversa koji je ujedno osvojio i tamošnji Kup. Njihova prednost bit će što su u puno boljem natjecateljskom ritmu. Irsko prvenstvo traje već neko vrijeme, a nakon 25 kola Derry je na vrlo razočaravajućem šestom mjestu.

U 25 prvenstvenih susreta samo su šest puta pobijedili, osam puta su poraženi, a čak 11 njihovih utakmica završilo je bez pobjednika.