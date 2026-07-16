FOTO Objavljena ljestvica najmoćnijih vojski svijeta: Amerika je nedodirljiva, a jedna zemlja na listi posebno iznenađuje

Vojna snaga i dalje je jedan od ključnih pokazatelja globalnog utjecaja država. U 2026. godini više nije presudna samo veličina vojske, nego i kombinacija obrambenog proračuna, napredne tehnologije, nuklearnog arsenala, sposobnosti zračnih i pomorskih snaga, kibernetičkih kapaciteta te mogućnosti djelovanja izvan vlastitih granica.
Vojna snaga i dalje je jedan od ključnih pokazatelja globalnog utjecaja država. U 2026. godini više nije presudna samo veličina vojske, nego i kombinacija obrambenog proračuna, napredne tehnologije, nuklearnog arsenala, sposobnosti zračnih i pomorskih snaga, kibernetičkih kapaciteta te mogućnosti djelovanja izvan vlastitih granica.
Foto: Hollie Adams/REUTERS
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Prema ljestvici Global Firepower Indexa za 2026. godinu, koja uspoređuje gotovo 150 država na temelju više od 60 kriterija, najmoćnija vojska na svijetu i dalje pripada Sjedinjenim Američkim Državama. Analiza uzima u obzir broj vojnika, zrakoplova, tenkova, ratnih brodova, obrambeni proračun, logistiku, prirodne resurse i tehnološku razvijenost. Niži PowerIndex rezultat označava veću vojnu sposobnost.
Prema ljestvici Global Firepower Indexa za 2026. godinu, koja uspoređuje gotovo 150 država na temelju više od 60 kriterija, najmoćnija vojska na svijetu i dalje pripada Sjedinjenim Američkim Državama. Analiza uzima u obzir broj vojnika, zrakoplova, tenkova, ratnih brodova, obrambeni proračun, logistiku, prirodne resurse i tehnološku razvijenost. Niži PowerIndex rezultat označava veću vojnu sposobnost.
Foto: Peter Casey/REUTERS
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SAD su i dalje neprikosnoveni vojni lider. Njihov obrambeni proračun iznosi oko 895 milijardi dolara, daleko više od bilo koje druge države.
SAD su i dalje neprikosnoveni vojni lider. Njihov obrambeni proračun iznosi oko 895 milijardi dolara, daleko više od bilo koje druge države.
Foto: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS
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Američka vojska raspolaže s više od 13.000 letjelica, uključujući napredne borbene avione F-22 Raptor i F-35 Lightning II, kao i s 11 nuklearnih nosača zrakoplova. Sjedinjene Države imaju i više od 750 vojnih baza izvan svojeg teritorija, što im omogućuje globalnu projekciju moći.
Američka vojska raspolaže s više od 13.000 letjelica, uključujući napredne borbene avione F-22 Raptor i F-35 Lightning II, kao i s 11 nuklearnih nosača zrakoplova. Sjedinjene Države imaju i više od 750 vojnih baza izvan svojeg teritorija, što im omogućuje globalnu projekciju moći.
Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS
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Rusija zauzima drugo mjesto zahvaljujući ogromnim kopnenim snagama i najvećem nuklearnom arsenalu na svijetu.
Rusija zauzima drugo mjesto zahvaljujući ogromnim kopnenim snagama i najvećem nuklearnom arsenalu na svijetu.
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
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Moskva raspolaže s oko 5900 nuklearnih bojevih glava, više od 5700 tenkova te velikim brojem borbenih zrakoplova, uključujući Su-57 i Su-35. Rusija posebnu važnost pridaje modernizaciji vojske i jačanju svoje prisutnosti na Arktiku.
Moskva raspolaže s oko 5900 nuklearnih bojevih glava, više od 5700 tenkova te velikim brojem borbenih zrakoplova, uključujući Su-57 i Su-35. Rusija posebnu važnost pridaje modernizaciji vojske i jačanju svoje prisutnosti na Arktiku.
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
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Kina (3. mjesto) posljednjih godina snažno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga. Narodnooslobodilačka vojska ima jedan od najvećih vojnih sastava na svijetu, a Peking posebno razvija mornaricu, hipersonično oružje, umjetnu inteligenciju i kibernetičke sposobnosti.
Kina (3. mjesto) posljednjih godina snažno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga. Narodnooslobodilačka vojska ima jedan od najvećih vojnih sastava na svijetu, a Peking posebno razvija mornaricu, hipersonično oružje, umjetnu inteligenciju i kibernetičke sposobnosti.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
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Kina ima oko 6800 tenkova, više od 3300 letjelica i obrambeni proračun od približno 266 milijardi dolara.
Kina ima oko 6800 tenkova, više od 3300 letjelica i obrambeni proračun od približno 266 milijardi dolara.
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
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Indija zauzima četvrto mjesto, ponajviše zahvaljujući velikom broju vojnika i ubrzanoj modernizaciji. Indijske oružane snage broje oko 5,1 milijun pripadnika, a država razvija vlastite projekte poput borbenog aviona Tejas i tenka Arjun. Indija također posjeduje nuklearni arsenal i snažnu mornaricu koja joj omogućuje kontrolu važnih područja Indijskog oceana.
Indija zauzima četvrto mjesto, ponajviše zahvaljujući velikom broju vojnika i ubrzanoj modernizaciji. Indijske oružane snage broje oko 5,1 milijun pripadnika, a država razvija vlastite projekte poput borbenog aviona Tejas i tenka Arjun. Indija također posjeduje nuklearni arsenal i snažnu mornaricu koja joj omogućuje kontrolu važnih područja Indijskog oceana.
Foto: AMIT DAVE/REUTERS
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Južna Koreja nalazi se među najmodernijim vojskama Azije, prvenstveno zbog stalne prijetnje iz Sjeverne Koreje.
Južna Koreja nalazi se među najmodernijim vojskama Azije, prvenstveno zbog stalne prijetnje iz Sjeverne Koreje.
Foto: SOO-HYEON KIM/REUTERS
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Seul ulaže velika sredstva u razvoj naprednih sustava, uključujući tenk K2 Black Panther, borbene avione F-35 i sustave proturaketne obrane. Važnu ulogu ima i vojno savezništvo sa SAD-om.
Seul ulaže velika sredstva u razvoj naprednih sustava, uključujući tenk K2 Black Panther, borbene avione F-35 i sustave proturaketne obrane. Važnu ulogu ima i vojno savezništvo sa SAD-om.
Foto: SOO-HYEON KIM/REUTERS
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Britanska vojska ostaje jedna od najjačih u Europi. Ujedinjeno Kraljevstvo ima dva moderna nosača zrakoplova, nuklearne podmornice i razvijene zračne snage. Posebno se ističu borbeni avioni Eurofighter Typhoon i F-35B Lightning II, kao i snažna uloga unutar NATO saveza.
Britanska vojska ostaje jedna od najjačih u Europi. Ujedinjeno Kraljevstvo ima dva moderna nosača zrakoplova, nuklearne podmornice i razvijene zračne snage. Posebno se ističu borbeni avioni Eurofighter Typhoon i F-35B Lightning II, kao i snažna uloga unutar NATO saveza.
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
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Francuska je jedina država Europske unije koja ima široku kombinaciju nuklearnog odvraćanja, nosača zrakoplova i globalne vojne prisutnosti.
Francuska je jedina država Europske unije koja ima široku kombinaciju nuklearnog odvraćanja, nosača zrakoplova i globalne vojne prisutnosti.
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
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Francuske oružane snage koriste borbene avione Rafale, nuklearne podmornice i nosač zrakoplova Charles de Gaulle. Pariz također sudjeluje u brojnim međunarodnim operacijama.
Francuske oružane snage koriste borbene avione Rafale, nuklearne podmornice i nosač zrakoplova Charles de Gaulle. Pariz također sudjeluje u brojnim međunarodnim operacijama.
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
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Iako nema vlastiti nuklearni arsenal, Japan ima jednu od najmodernijih vojski svijeta. Japanske obrambene snage raspolažu avionima F-35, razaračima opremljenima sustavima Aegis i naprednim protupodmorničkim sposobnostima. Ključnu ulogu u japanskoj sigurnosti ima savez sa SAD-om.
Iako nema vlastiti nuklearni arsenal, Japan ima jednu od najmodernijih vojski svijeta. Japanske obrambene snage raspolažu avionima F-35, razaračima opremljenima sustavima Aegis i naprednim protupodmorničkim sposobnostima. Ključnu ulogu u japanskoj sigurnosti ima savez sa SAD-om.
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS
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Turska se probila među deset najjačih vojski zahvaljujući velikom broju vojnika i snažnom razvoju vlastite obrambene industrije. Posebno se ističu bespilotne letjelice Bayraktar TB2, koje su privukle međunarodnu pozornost zbog korištenja u suvremenim sukobima. Turska razvija i vlastite tenkove, brodove i raketne sustave.
Turska se probila među deset najjačih vojski zahvaljujući velikom broju vojnika i snažnom razvoju vlastite obrambene industrije. Posebno se ističu bespilotne letjelice Bayraktar TB2, koje su privukle međunarodnu pozornost zbog korištenja u suvremenim sukobima. Turska razvija i vlastite tenkove, brodove i raketne sustave.
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
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Italija zatvara listu deset najmoćnijih vojski svijeta. Iako nema najveći broj vojnika, njezine snage odlikuju se modernom opremom i dobrom ravnotežom između kopnenih, zračnih i pomorskih kapaciteta. Italija posjeduje borbene avione F-35 i Eurofighter Typhoon, kao i dva nosača zrakoplova. Kao članica NATO-a sudjeluje u brojnim međunarodnim misijama.
Italija zatvara listu deset najmoćnijih vojski svijeta. Iako nema najveći broj vojnika, njezine snage odlikuju se modernom opremom i dobrom ravnotežom između kopnenih, zračnih i pomorskih kapaciteta. Italija posjeduje borbene avione F-35 i Eurofighter Typhoon, kao i dva nosača zrakoplova. Kao članica NATO-a sudjeluje u brojnim međunarodnim misijama.
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS
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