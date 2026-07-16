FOTO Objavljena ljestvica najmoćnijih vojski svijeta: Amerika je nedodirljiva, a jedna zemlja na listi posebno iznenađuje
Vojna snaga i dalje je jedan od ključnih pokazatelja globalnog utjecaja država. U 2026. godini više nije presudna samo veličina vojske, nego i kombinacija obrambenog proračuna, napredne tehnologije, nuklearnog arsenala, sposobnosti zračnih i pomorskih snaga, kibernetičkih kapaciteta te mogućnosti djelovanja izvan vlastitih granica.
Prema ljestvici Global Firepower Indexa za 2026. godinu, koja uspoređuje gotovo 150 država na temelju više od 60 kriterija, najmoćnija vojska na svijetu i dalje pripada Sjedinjenim Američkim Državama. Analiza uzima u obzir broj vojnika, zrakoplova, tenkova, ratnih brodova, obrambeni proračun, logistiku, prirodne resurse i tehnološku razvijenost. Niži PowerIndex rezultat označava veću vojnu sposobnost.
Američka vojska raspolaže s više od 13.000 letjelica, uključujući napredne borbene avione F-22 Raptor i F-35 Lightning II, kao i s 11 nuklearnih nosača zrakoplova. Sjedinjene Države imaju i više od 750 vojnih baza izvan svojeg teritorija, što im omogućuje globalnu projekciju moći.
Moskva raspolaže s oko 5900 nuklearnih bojevih glava, više od 5700 tenkova te velikim brojem borbenih zrakoplova, uključujući Su-57 i Su-35. Rusija posebnu važnost pridaje modernizaciji vojske i jačanju svoje prisutnosti na Arktiku.
Kina (3. mjesto) posljednjih godina snažno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga. Narodnooslobodilačka vojska ima jedan od najvećih vojnih sastava na svijetu, a Peking posebno razvija mornaricu, hipersonično oružje, umjetnu inteligenciju i kibernetičke sposobnosti.
Indija zauzima četvrto mjesto, ponajviše zahvaljujući velikom broju vojnika i ubrzanoj modernizaciji. Indijske oružane snage broje oko 5,1 milijun pripadnika, a država razvija vlastite projekte poput borbenog aviona Tejas i tenka Arjun. Indija također posjeduje nuklearni arsenal i snažnu mornaricu koja joj omogućuje kontrolu važnih područja Indijskog oceana.
Britanska vojska ostaje jedna od najjačih u Europi. Ujedinjeno Kraljevstvo ima dva moderna nosača zrakoplova, nuklearne podmornice i razvijene zračne snage. Posebno se ističu borbeni avioni Eurofighter Typhoon i F-35B Lightning II, kao i snažna uloga unutar NATO saveza.
Iako nema vlastiti nuklearni arsenal, Japan ima jednu od najmodernijih vojski svijeta. Japanske obrambene snage raspolažu avionima F-35, razaračima opremljenima sustavima Aegis i naprednim protupodmorničkim sposobnostima. Ključnu ulogu u japanskoj sigurnosti ima savez sa SAD-om.
Turska se probila među deset najjačih vojski zahvaljujući velikom broju vojnika i snažnom razvoju vlastite obrambene industrije. Posebno se ističu bespilotne letjelice Bayraktar TB2, koje su privukle međunarodnu pozornost zbog korištenja u suvremenim sukobima. Turska razvija i vlastite tenkove, brodove i raketne sustave.
Italija zatvara listu deset najmoćnijih vojski svijeta. Iako nema najveći broj vojnika, njezine snage odlikuju se modernom opremom i dobrom ravnotežom između kopnenih, zračnih i pomorskih kapaciteta. Italija posjeduje borbene avione F-35 i Eurofighter Typhoon, kao i dva nosača zrakoplova. Kao članica NATO-a sudjeluje u brojnim međunarodnim misijama.