Oglasio se oligarh koji je bio meta bombaškog napada: Iznio je direktnu optužbu

Ukrajinski poduzetnik koji je preživio pokušaj atentata u Monaku optužio je ukrajinsku vojnu obavještajnu službu da stoji iza napada. U prvom javnom obraćanju nakon eksplozije koja je potresla bogatu kneževinu, Vadim Jermolajev ustvrdio je da su u pokušaj njegova ubojstva bili umiješani aktivni i bivši pripadnici Glavne uprave obavještajne službe Ministarstva obrane Ukrajine (GUR). U napadu je i sam ozlijeđen, dok je njegova životna partnerica zadobila ozljede opasne po život. „Na temelju dokaza prikupljenih tijekom istrage, ne sumnjamo da su aktivni časnici Glavne uprave obavještajne službe Ministarstva obrane Ukrajine, poznatije kao GUR, izravno sudjelovali u ovom pokušaju atentata”, poručio je Jermolajev u priopćenju koje su objavili njegovi odvjetnici.

Francuski istražitelji kao osumnjičenu za podmetanje eksplozivne naprave identificirali su Anastasiju Berezovsku. Ukrajinsku državljanku terete da je s kriminalnom namjerom postavila eksplozivnu napravu na javnom mjestu. Bomba je eksplodirala u trenutku kada je Jermolajev izlazio iz zgrade u društvu svoje partnerice i njihova 13-godišnjeg sina. Nekoliko dana nakon napada Berezovska je pronađena mrtva u blizini Kijeva. Ukrajinske vlasti zbog njezina ubojstva uhitile su dvojicu osumnjičenika – Vladislava Reuta, časnika GUR-a, te Oleksandra Žikoviča, bivšeg pripadnika policijskih snaga.

Na ročištu održanom prošlog četvrtka pred sudom u Kijevu Reut je ustvrdio da je za ubojstvo Berezovske odgovoran Žikovič. Prema navodima tužiteljstva, dvojac ju je uz prijetnju vatrenim oružjem prisilio da uđe u automobil, nakon čega su je odvezli u šumu u blizini sela Juriv, oko 60 kilometara zapadno od glavnog grada, gdje je ubijena. Ukrajinsko tužiteljstvo nastoji slučaj prikazati kao samovoljno djelovanje pojedinca iz obavještajne službe. Tvrdi da je Reut prikrivao svoje kontakte s Berezovskom te djelovao bez znanja i odobrenja vodstva GUR-a, piše The Guardian.

Jermolajev odbacuje takvo tumačenje. „Prema trenutačno dostupnim dokazima, zavjera nije obuhvaćala samo neposredne počinitelje i organizatore, nego i aktivne pripadnike GUR-a povezane s njima, uključujući osobe bliske sadašnjem i bivšem vodstvu agencije”, stoji u njegovoj izjavi. Dodao je kako je eksplozija „bila toliko snažna da je raznijela čelične ograde i uništila kamene stube ispred našega doma”. „Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj ubojstva ne samo mene, nego i moje obitelji”, istaknuo je.

Njegova partnerica Ana zadobila je, kako navodi, „katastrofalne i nepovratne ozljede”, dok je njihov sin pretrpio opekline, prijelome i druge teške ozljede. „Još se nalazim na odjelu intenzivne skrbi i tek sada započinjem dugotrajan proces oporavka”, dodao je. Ovaj slučaj predstavlja ozbiljnu neugodnost za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te bi, pokažu li se optužbe o umiješanosti GUR-a i znanju njegova vrha vjerodostojnima, mogao dodatno opteretiti odnose Ukrajine s europskim partnerima. Sve se događa u politički osjetljivom trenutku za Zelenskog, koji je pod povećalom javnosti zbog odluke o smjeni cijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova.

Motiv pokušaja atentata i dalje nije razjašnjen. Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva, jednog od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, čije je bogatstvo časopis Forbes procijenio na 220 milijuna američkih dolara. Kijev ga je optužio da je nastavio trgovati alkoholnim pićima na ruski okupiranom Krimu te da je u ruski državni proračun uplatio milijune dolara poreza. Ukrajina je tijekom rata provela niz smrtonosnih operacija u kojima su eksplozivne naprave korištene protiv visokih ruskih vojnih dužnosnika i ukrajinskih dužnosnika odanih Kremlju na teritoriju Rusije. Međutim, za sada ne postoji presedan za napad takve vrste na području neke europske države. Jermolajev nije bio poznat po proruskim stajalištima niti po javnom političkom približavanju Kremlju.

Jedna od teorija koja se razmatra jest da je bombaški napad povezan s organiziranim kriminalom te da su pojedini pripadnici ukrajinske vojne obavještajne službe bili angažirani za izvršenje naručenog ubojstva. Odraslog Jermolajevljeva sina Artura ukrajinske vlasti optužuju da je osnovao kriminalnu organizaciju koja se u njegovu rodnom Dnipru bavila telefonskim prijevarama velikih razmjera. Takve mreže telefonskih prijevara već se dugo dovode u vezu s organiziranim kriminalnim skupinama, no zasad nema javno dostupnih dokaza koji bi te optužbe povezivali s bombaškim napadom u Monaku.