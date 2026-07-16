FOTO Mnogi nisu znali da naša glumica ima ovako lijepu kćer: Svi pogledi bili su uprti u nju

Zatvaranje Pulskog filmskog festivala obilježila je projekcija kultne komedije Vinka Brešana "Kako je počeo rat na mom otoku". Događaj nije propustila ni Matija Prskalo, kojoj je uloga Lucije Milosavljević obilježila karijeru, ponajviše zbog legendarne rečenice: "Vrati se doma, skuvala sam ti paštašutu". Njezin dolazak u pulsku Arenu privukao je veliku pažnju, no ne samo zbog filmske nostalgije.

Glumica je na crveni tepih stigla u najljepšem društvu - s kćeri Kalistom, koju je dobila u dugogodišnjem braku s producentom i scenaristom Dominikom Galićem. Mlada ljepotica, koja svoj život gradi daleko od medijske pompe, svojim je elegantnim izdanjem i pojavom odmah privukla sve poglede. Iako je odrasla uz poznate roditelje, Kalista je uspješno sačuvala privatnost te je ovo jedno od njezinih rijetkih pojavljivanja koje je oduševilo prisutne.

Foto: Pula Film Festival

Kalista je, inače, nedavno završila preddiplomski studij u Barceloni, a njezina majka s ponosom ističe kako podržava njezin samostalni put. - Moja kći je lani završila preddiplomski studij u Španjolskoj, a ovu je godinu provela radno jer je htjela vidjeti kako izgleda stvarni život - otkrila je glumica. Uvijek je naglašavala da će biti sretna kćerinim odabirom, ma što god on bio. Na projekciji im se pridružila i Matijina kolegica Senka Bulić, njezina filmska suparnica, a u stvarnom životu dobra prijateljica.

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*dijelom uz pomoć AI