Dinamo svoga velikog talenta maknuo iz prve momčad, evo gdje će nastaviti

Jedan od najvećih talenata Dinama, 17-godišnji Cardoso Varela, u posljednje vrijeme izgubio je mjesto u planovima prve momčadi. Portugalski krilni napadač, koji je donedavno dobivao priliku na najvećoj sceni, sada je prebačen u B momčad, gdje bi kroz nastupe u Prvoj NL trebao nastaviti razvijati svoj talent i skupljati iskustvo.

Varela je tijekom sezone privukao pozornost odličnim nastupima, uključujući i europske utakmice, što je rijetkost za igrača njegove dobi. Ipak, nakon početnog uzleta uslijedio je pad minutaže pa se više nije redovito nalazio u zapisnicima prve momčadi.

Za Dinamo je ukupno odigrao 25 utakmica, postigao dva pogotka i upisao jednu asistenciju. No, na terenu je proveo ukupno 726 minuta. S klubom ima ugovor do 2028. godine, a prema procjeni Transfermarkta vrijedi milijun eura.

U Dinamu su procijenili da će se bolje razvijati u B momčadi koju vodi nekadašnji igrač plavih Jerko Leko.



