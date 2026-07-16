Meteorolozi izdali upozorenja: Ekstremnih 35 stupnjeva na moru i opasni grmljavinski udari u unutrašnjosti

Nakon nekoliko nestabilnih dana obilježenih snažnim olujama koje su pogodile dijelove Hrvatske, nastavlja se promjenjivo i nestabilno vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za više regija – na obali zbog opasno visokih temperatura, a na kopnu zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Za petak je narančasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, na snazi za splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.

Prema prognozi DHMZ-a za petak, 17. srpnja, bit će pretežno sunčano i vruće, osobito na Jadranu. Na kopnu se u drugom dijelu dana očekuje više oblaka, a lokalno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Posebice prema večeri u središnjim predjelima pljuskovi bi mogli biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova može biti i tijekom noći na subotu na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na istoku puhati jugoistočnjak. Jutarnja temperatura kretat će se od 16 do 21 stupanj, a na moru između 22 i 26 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Za zagrebačku regiju za petak je u drugom dijelu dana izdano žuto upozorenje zbog mogućnosti grmljavinskih nevremena.

U subotu se nastavlja opasnost od toplinskog vala na dijelu Jadrana. Narančasti meteoalarm ponovno je oglašen za splitsku regiju zbog iznimno visokih temperatura, dok je za riječku regiju izdano žuto upozorenje iz istog razloga. Istodobno će zagrebačka i osječka regija biti pod žutim upozorenjem zbog mogućih grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

DHMZ navodi kako će tijekom vikenda u unutrašnjosti prevladavati promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno te nestabilno vrijeme. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano vrijeme.

U ponedjeljak se očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će tijekom dana puhati većinom umjeren jugozapadnjak, dok se u noći i ujutro mjestimice očekuje umjerena bura. Od ponedjeljka će uz obalu zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, osobito podno Velebita moguće i jaka. Na Jadranu se i dalje očekuju tople noći i vrući dani, dok će na kopnu uz postupni pad temperature vrijeme biti manje toplo.