Talijanski velikan ozbiljno zagrizao za Dinamovog dragulja, samo zbog njega su došli u Zagreb

Sergi Dominguez glavni je Dinamov eksponat na tržištu igrača ovog ljeta. 21-godišnji španjolski stoper stigao je na Maksimir prošlog ljeta iz Barcelona za 1.2 milijuna eura. Nakon nešto sporijeg početka, pokazao se kao pravo pojačanje te je prošle sezone odigrao čak 41 utakmicu, zabio je i tri gola i dodao četiri asistencije.

Njegov profil igrača, lijevonogi stoper vrlo dobar u izgradnji igre, vrlo je tražen na tržištu. Isto je i s Dominguezom za kojim su interes pokazivali brojni klubovi, a najozbiljniji je talijanski Lazio. Rimski klub silno ga želi u svojim redovima te su spremni Dinamu platiti deset milijuna eura, problem je u tome što plavih žele 15.

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Izgleda da to nije odbilo čelnike Lazija pa je sportski direktor Angelo Fabiani stigao u Zagreb kako bi direktno s Dinamom pregovarao o njegovoj prodaji. Prije nekoliko dana pojavila se informacija kako su osobni uvjeti između kluba i igrača već dogovoreni pa se može očekivati kako bi Dominguez uskoro mogao napustiti Zagreb.

Dinamo na njegovoj poziciji ima pregršt rješenja, pogotovo dolaskom Stjepana Radeljića. Otprije su tu Scott McKenna, Raul Torrente, Moreno Živković i Niko Galešić pa se odlazak Domingueza ne bi toliko osjetio, a svakako bi napunio klupsku blagajnu.