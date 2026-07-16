FOTO Rijedak zajednički prizor kćeri Zdravka Čolića! Evo kako danas izgledaju mezimice legendarnog glazbenika

Sestre su oduševile pratitelje rijetkom zajedničkom fotografijom s proslave jednog rođendana na kojoj je pjevao Dejan Matić. Za tu su prigodu odabrale elegantne kombinacije: mlađa Lara zablistala je u haljini nježno ružičaste nijanse, a starija Una odlučila se za crni sako i kosu spletenu u pletenicu.
Dok kćeri uživaju u mladosti, njihov otac ne skriva roditeljske brige. U nekoliko je navrata istaknuo kako je za njihov dobar odgoj najzaslužnija supruga Aleksandra, priznajući vlastitu popustljivost. Lara Čolić
"Volio bih da sam stroži. Pokušavam im omogućiti sve što žele, ali možda bih trebao biti stroži", rekao je Čolić, dodavši kako smatra da su mu kćeri razmažene. "Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu", iskreno je prokomentirao glazbenik. Una Čolić
Najveći generacijski jaz očituje se u odnosu prema društvenim mrežama, čime pjevač nije nimalo oduševljen, pogotovo aktivnošću starije Une. "Una samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona komunicira s ljudima, voli se slikati. Ja nisam takav bio, što manje, to bolje, samo kad moram zbog posla. A ona samo telefon", ispričao je Čola, zaključivši kako je to danas potpuno drugačije vrijeme.