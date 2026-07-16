Europska zemlja prima migrante kao nijedna druga: 'Bez njih će nestati 90.000 barova i 220.000 farmi'

Kada je početkom godine pokrenula program masovne legalizacije migranata, španjolska vlada očekivala je da će se prijaviti oko pola milijuna migranata koji nemaju reguliran status u Španjolskoj. Rok za prijave trajao je od travnja do konca lipnja, a na kraju je zaprimljeno točno 1,174.978 zahtjeva, što je više nego dvostruko od očekivanog broja.



Program je pokrenula vlada socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, a opozicijska Narodna stranka i desničarska stranka Vox, koje su se od početka oštro protivile Sánchezovim planovima, eksplozijom broja zahtjeva dobile su konačan “dokaz” da su vladajući “izgubili kontrolu” nad cijelim procesom i da će doći do “administrativnog kolapsa”. Potpomognuta desnim medijima i policijskim sindikatima, opozicija svakodnevno širi strah od sloma, tvrdeći da zdravstveni, obrazovni i socijalni sustav neće izdržati toliki priljev novih korisnika.