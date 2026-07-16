Kada je početkom godine pokrenula program masovne legalizacije migranata, španjolska vlada očekivala je da će se prijaviti oko pola milijuna migranata koji nemaju reguliran status u Španjolskoj. Rok za prijave trajao je od travnja do konca lipnja, a na kraju je zaprimljeno točno 1,174.978 zahtjeva, što je više nego dvostruko od očekivanog broja.
Program je pokrenula vlada socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, a opozicijska Narodna stranka i desničarska stranka Vox, koje su se od početka oštro protivile Sánchezovim planovima, eksplozijom broja zahtjeva dobile su konačan “dokaz” da su vladajući “izgubili kontrolu” nad cijelim procesom i da će doći do “administrativnog kolapsa”. Potpomognuta desnim medijima i policijskim sindikatima, opozicija svakodnevno širi strah od sloma, tvrdeći da zdravstveni, obrazovni i socijalni sustav neće izdržati toliki priljev novih korisnika.
Europska zemlja prima migrante kao nijedna druga: 'Bez njih će nestati 90.000 barova i 220.000 farmi'
Prema dramatičnim projekcijama pojedinih španjolskih imigracijskih službenika, broj legaliziranih migranata ubrzo bi se mogao popeti na tri milijuna
Komentara 34
Slom bijelog čovjeka. Europa je bila prvo i jedino utočište. Ako nekom nije odgovarao šareni SAD, čovjek se mogao uvijek vratiti u svoju europsku državu. Sad se bijelac zapadne Europe nema čemu vratiti. Spoj Afrike i Bliskog istoka. Vlade ne razumiju da neće biti ništa od spašavanja države s uvozom ljudi koji nisu bijeli.
Španjolcima je tribalo 700 godina da se oslobode afričke i azijske islamske okupacije. Italski neprijatelj im dovlači natrag ono čega su se oslobađali od 711 do 1492. Ako imaju ekonomskih neprilika južna i srednja merika triba plaćat danak i namirit Španjolsku čiju kulturu koristi na muktiš. Cila južna i srednja merika govore Španjolskim jezikom. Upotriba Španjolske kulture mora imat danak
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Neka on slobodno uništi svoju zemlju. Tu stoku ne smijemo puštati u Hrvatsku.