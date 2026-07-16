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LEGALIZACIJA ILEGALNIH MIGRANATA

Europska zemlja prima migrante kao nijedna druga: 'Bez njih će nestati 90.000 barova i 220.000 farmi'

Autor
Denis Romac
16.07.2026.
u 06:05

Prema dramatičnim projekcijama pojedinih španjolskih imigracijskih službenika, broj legaliziranih migranata ubrzo bi se mogao popeti na tri milijuna

Kada je početkom godine pokrenula program masovne legalizacije migranata, španjolska vlada očekivala je da će se prijaviti oko pola milijuna migranata koji nemaju reguliran status u Španjolskoj. Rok za prijave trajao je od travnja do konca lipnja, a na kraju je zaprimljeno točno 1,174.978 zahtjeva, što je više nego dvostruko od očekivanog broja.

Program je pokrenula vlada socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, a opozicijska Narodna stranka i desničarska stranka Vox, koje su se od početka oštro protivile Sánchezovim planovima, eksplozijom broja zahtjeva dobile su konačan “dokaz” da su vladajući “izgubili kontrolu” nad cijelim procesom i da će doći do “administrativnog kolapsa”. Potpomognuta desnim medijima i policijskim sindikatima, opozicija svakodnevno širi strah od sloma, tvrdeći da zdravstveni, obrazovni i socijalni sustav neće izdržati toliki priljev novih korisnika.

Ključne riječi
strani radnici radna snaga migranti Španjolska

Komentara 34

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NO
Normalniživot
06:10 16.07.2026.

Neka on slobodno uništi svoju zemlju. Tu stoku ne smijemo puštati u Hrvatsku.

Avatar Scuderia
Scuderia
07:14 16.07.2026.

Slom bijelog čovjeka. Europa je bila prvo i jedino utočište. Ako nekom nije odgovarao šareni SAD, čovjek se mogao uvijek vratiti u svoju europsku državu. Sad se bijelac zapadne Europe nema čemu vratiti. Spoj Afrike i Bliskog istoka. Vlade ne razumiju da neće biti ništa od spašavanja države s uvozom ljudi koji nisu bijeli.

DM
dm6
10:59 16.07.2026.

Španjolcima je tribalo 700 godina da se oslobode afričke i azijske islamske okupacije. Italski neprijatelj im dovlači natrag ono čega su se oslobađali od 711 do 1492. Ako imaju ekonomskih neprilika južna i srednja merika triba plaćat danak i namirit Španjolsku čiju kulturu koristi na muktiš. Cila južna i srednja merika govore Španjolskim jezikom. Upotriba Španjolske kulture mora imat danak

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