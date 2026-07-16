Njemačka podigla u zrak svoje novo moćno oružje, stručnjaci poručili: 'Ovo im kupuje još 30 godina vojne moći'

Njemačka je napravila važan korak u modernizaciji svog ratnog zrakoplovstva. Novi borbeni zrakoplov Eurofighter Typhoon Tranche 4 ovog je tjedna prvi put poletio s piste u Bavarskoj, čime je i službeno započela nova faza programa modernizacije Luftwaffea. Stručnjaci smatraju da bi upravo ovaj model mogao njemačkom ratnom zrakoplovstvu osigurati operativnu sposobnost tijekom idućih dvadeset do trideset godina, u vrijeme kada europski program razvoja borbenog zrakoplova nove generacije nailazi na sve veće poteškoće.

Kako piše Defence Blog, riječ je o prvom Eurofighteru proizvedenom prema novom njemačkom standardu Tranche 4, razvijenom u sklopu projekta Quadriga. Zrakoplov je proizvela tvrtka Airbus Defence and Space u pogonu u Manchingu pokraj Münchena, a prvi let označio je završetak višegodišnjeg razvoja, testiranja i političkih pregovora oko financiranja projekta. Iz Airbusa su potvrdili da isporuke njemačkom ratnom zrakoplovstvu i dalje počinju prema planu tijekom ove godine.

Eurofighter Typhoon razvijan je još od 1980-ih godina kao zajednički projekt Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Italije i Španjolske, a u operativnoj je uporabi od 2003. godine. Iako su pojedine države već uvele borbene avione pete generacije, Typhoon i dalje predstavlja okosnicu europskih ratnih zrakoplovstava. Njemačka trenutačno raspolaže s oko 138 Eurofightera iz ranijih proizvodnih serija Tranche 1, 2 i 3. Novi Tranche 4 zamijenit će najstarije zrakoplove prve serije, koji imaju znatno ograničenije senzore i mogućnosti uporabe suvremenog naoružanja.

Jedna od najvećih novosti nalazi se upravo u sustavu za otkrivanje ciljeva. Novi Typhoon opremljen je suvremenim AESA radarom (Active Electronically Scanned Array) koji upotrebljava stotine elektronički upravljanih odašiljača umjesto klasične rotirajuće radarske antene. Takva tehnologija omogućuje istodobno praćenje većeg broja ciljeva, brže prebacivanje između zračnog i kopnenog izviđanja te znatno veću otpornost na elektroničko ometanje.

Njemačka verzija nosi oznaku ECRS Mk 1, a razvio ju je proizvođač senzorskih sustava Hensoldt. Kako navodi Defence Blog, prvi zrakoplovi bit će isporučeni s početnom konfiguracijom radara, dok se još naprednija inačica očekuje od sredine 2027. godine. Berlin je još 2020. godine naručio 38 zrakoplova Tranche 4, od čega oko 30 jednosjeda i osam dvosjeda za obuku. Time nije stao. Krajem prošle godine Njemačka je ugovorila dodatnih 20 Eurofightera standarda Tranche 5 pa će ukupno nabaviti oko 58 novih zrakoplova koji bi trebali pristizati tijekom 2030-ih godina. Slične narudžbe posljednjih mjeseci povećale su i Španjolska te Italija, dok se Turska pridružila programu kao novi izvozni kupac.

Njemačka je prvotno planirala da Eurofighter postupno izađe iz prve linije nakon 2040. godine, kada je trebao biti zamijenjen budućim europskim borbenim zrakoplovom razvijenim u sklopu programa Future Combat Air System (FCAS), koji zajednički razvijaju Njemačka, Francuska i Španjolska. No taj se projekt posljednjih mjeseci suočava s financijskim i političkim nesuglasicama, zbog čega njegova budućnost više nije potpuno sigurna.

Novi Typhoon u budućnosti će moći nositi i krstareći projektil dugog dometa Taurus KEPD 350, kojim će moći gađati ciljeve na velikim udaljenostima izvan dosega većine protuzračnih obrambenih sustava. Iz Airbus Defence and Spacea poručili su kako prvi let ne predstavlja samo uspjeh jednog programa, nego i važan korak prema jačanju europske obrambene samostalnosti, odnosno sposobnosti Europe da sama razvija, proizvodi i održava vlastite napredne vojne sustave bez oslanjanja na vanjske dobavljače.