Evo kako je Garcia odgovorio na pitanje o Livajinoj maloj minutaži

Hrvatski doprvak Hajduk prošao je u drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu na gostovanju u Slovačkoj. Domaća Žilina slavila je s 2:1, ali to im nije bilo dovoljno da ponište prednost bijelih od 2:0 iz prvog susreta. Hajduk je tako izborio susret s ciparskim Pafosom u drugoj rundi kvalifikacija.

Susret je komentirao trener Splićana Gonzalo Garcia:

- Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu, stvorili smo nekoliko šansi. Bili smo dobri tada, ali bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da smo bili precizniji u zadnjem dodavanju, mogli smo stvoriti dobre prilike. Nije bilo panike. Žilina je snažna u duelima. Stvorila je nekoliko šansi, ali mi smo imali nekoliko napada s kojima smo sve mogli riješiti - započeo je Španjolac pa dodao:

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- Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukla se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. Tri i pol poluvremena u ovom dvomeču smo imali kontrolu. Nikad se ne želimo braniti. To nam nije namjera. Nismo mogli dobro pritiskati visoko pa su nas par puta predriblali. Imamo problema s duelima, kako na tlu, tako i u zraku.

Zašto ste dugo čekali s uvođenjem Dalissona?

- Osjećao sam se da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Skoko je igrao dobro. Kada smo pali u drugom dijelu, onda sam napravio zamjenu. Da, mogao sam ga uvesti ranije, ali ne mislim da je bilo kasno. Kada smo gubili kontrolu, uveo sam Dalissona, koji nam je pomogao. On je drukčiji igrač od Skoke.

Što očekujete protiv Pafosa? Hoće li biti još dolazaka?

- Radimo na tome, očito. To je pitanje za sportskog direktora. Zajedno s njim, radimo na tome da dovedemo igrače koji se na sve načine uklapaju u ekipu. Pafos igra sjajno u Europi posljednje 3-4 godine, igrali su i u Ligi prvaka. Jako težak protivnik. Ako se dobro pripremimo, imat ćemo dobre izglede. Morat ćemo dati sve od sebe.

Treba li Marko Livaja više igrati?

- Kada igra Marko, moramo igrati na drukčiji način. Žilina je u završnici išla na sve ili ništa. Marko je snažan, odličan je u osvajanju dugih lopti. Dobivao je duele. Istina je takva da smo pet minuta prije ulaska Livaje imali kontrolu nad utakmicom. Nije situacija bila takva da je bio kaos pa smo ga uveli. Odigrao je jako dobro nakon ulaska. Vidjet ćemo za minutažu. Mi igramo dobro, on radi dobro i to trebamo. To je sve.

Hajduku fali konstante da svaku utakmicu igra kao prvu protiv Žiline.

- Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet, radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar.