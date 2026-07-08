U HNL stiže najsuvremenija VAR tehnologija, ugovor je potpisan na pet godina

Hawk-Eye Innovations, član grupacije Sony, i Hrvatski nogometni savez (HNS) objavili su sklapanje višegodišnjeg ugovora kojim će Hawk-Eye pružati najsuvremenije usluge sustava video pomoćnog suca (VAR) na najvišoj razini hrvatskih klupskih natjecanja.

Potpisanim ugovorom osigurana je suradnja u trajanju od pet godina, od sezone 2026./27. do zaključno sezone 2030./31., čime se hrvatskom nogometu dugoročno osigurava najviša razina potpore u očuvanju integriteta natjecanja.

Hawk-Eye će implementirati svoju vodeću tehnologiju na svim utakmicama najvišeg ranga hrvatskog klupskog nogometa. Projekt obuhvaća VAR pokrivenost svih utakmica SuperSport Hrvatske nogometne lige tijekom cijele sezone, utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog superkupa te završnice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, počevši od četvrtfinala.

Ukupno će Hawk-Eye tijekom svake sezone pružati podršku na do 188 utakmica koje će se igrati na deset stadiona diljem Hrvatske, osiguravajući primjenu vrhunske tehnologije na svim ključnim događajima domaćeg nogometnog kalendara. Nova sezona započinje u subotu, 1. kolovoza, utakmicama prvog kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

“Naša VAR tehnologija i usluga predstavljaju svjetski standard u području video potpore suđenju, a iznimno smo ponosni što nas je Hrvatski nogometni savez odabrao za partnera u sljedećih pet godina. Veselimo se suradnji s HNS-om kako bismo hrvatskom klupskom nogometu i u nadolazećim sezonama osigurali najvišu razinu sudačkih standarda.”, rekao je Max Wright, direktor za nogomet u tvrtki Hawk-Eye.

“Uvođenje najmodernijih tehnoloških rješenja važan je dio kontinuiranog razvoja hrvatskog nogometa. Sklapanjem ovog petogodišnjeg partnerstva s tvrtkom Hawk-Eye osigurali smo dugoročnu stabilnost i najviše standarde VAR sustava u našim natjecanjima. Vjerujemo da će njihova tehnologija, stručnost i iskustvo dodatno pridonijeti kvaliteti suđenja, regularnosti natjecanja i povjerenju svih sudionika hrvatskog nogometa. Hrvatski nogometni savez nastavlja ulagati u infrastrukturu, edukaciju i suvremena rješenja koja prate razvoj svjetskog nogometa. Drago nam je što ćemo u narednim godinama surađivati s partnerom koji je globalni lider u području tehnologije za pomoć sucima te tako našim natjecanjima osigurati najvišu razinu organizacije i provedbe utakmica", rekao je Josip Tomaško, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza.

Suradnja neće biti ograničena samo na implementaciju tehnologije. Uoči početka sezone 2026./27. Hawk-Eye će organizirati sveobuhvatan praktični program edukacije za odabrane HNS-ove suce i video pomoćne suce kako bi se osigurala potpuna operativna spremnost sustava. Tijekom cijele sezone na svakoj će utakmici biti prisutni specijalizirani tehnički timovi koji će pružati podršku na licu mjesta te jamčiti pouzdanost sustava, njegov besprijekoran rad i najviše standarde provedbe utakmica.

Ovo je prvo partnerstvo Hawk-Eyea i HNS-a te ujedno početak dugoročne strateške suradnje u okviru koje će obje strane nastaviti razvijati i unapređivati primjenu novih tehnologija i inovativnih rješenja u hrvatskom nogometu.