Dinamo i Hajduk će igrati utakmicu na drugom kraju svijeta?! Talijani tvrde: Na tome se već radi

Izvor informacije je iz Milana, očito dobro upućen, ali i jako znatiželjan. Naime, s Apenina nam je putem sms-a sletjelo neočekivano pitanje: je li točno da bi Dinamo i Hajduk u siječnju 2027. godine mogli odigrati međusobnu prijateljsku utakmicu u Australiji!?

U ovom trenutku - čini mi se nemoguće, odgovaramo s popriličnom dozom čuđenja, pa tražimo objašnjenje; kako, otkud sad to...? I onda dobivamo odgovor koji je zaista vrijedan pozornosti.

Milanski derbi, poznat kao derby della Madonnina, ovog ljeta napušta europsko tlo i seli se u Perth, u srce Zapadne Australije. Tamo će dva slavna gradska rivala, Milan i Inter, odmjeriti snage u srijedu, 5. kolovoza, u sklopu australski ekskluzivnog predsezonskog turnira "Calcio Italiano". Ovaj spektakl nije rezerviran samo za milanske klubove; turnir će ugostiti i Juventus i Palermo, pretvarajući Perth na tjedan dana u epicentar talijanskog nogometa.

Organizacija ovako velikog događaja rezultat je strateškog partnerstva i rastućeg odnosa između Vlade Zapadne Australije i vodećih talijanskih nogometnih klubova. Cijeli turnir "Calcio Italiano" održava se uz snažnu podršku vlade premijera Cooka putem agencije Tourism WA (Turistička zajednica Zapadne Australije). Inicijativa je ključni dio šireg programa nazvanog "Zima nezaobilaznog sporta", osmišljenog kako bi se privukle tisuće posjetitelja izvan države i potaknulo gospodarstvo tijekom zimskih mjeseci. Vlada Zapadne Australije ne krije da je ulaganje u velike sportske događaje ključan dio strategije gospodarskog razvoja.

E sad, naš talijanski izvor tvrdi kako je po istoj, zapadnoaustralskoj špranci australskim saveznim državama Victoriji i New South Walesu, odnosno Melbourneu i Sydneyju, ponuđeno da jedna od njih organizira i naravno financijski podupre prijateljsku utakmicu Dinamo - Hajduk! Smatra se kako bi to bio spektakl koji bi izazvano magnetsku privlačnost australskih Hrvata, te pridonio popularizaciji nogometa u Australiji. Bio bi to nezaboravan hrvatski happening, doista povijesna utakmica u svakom smislu!

Kao mogući termin te - još uvijek pomalo nestvarnog nogometnog susreta - spominje se siječanj 2027. godine. Tada bi, tvrdi naš talijanski sugovornik, Dinamo i Hajduk trebali doći na dvotjedne zimske pripreme u Australiju, te kao njihovo svojevrsno finale odigrati prvi derbi na australskom tlu!?

Za to naravno postoje nekoliko preduvjeta: kolika bi bila cijena cijeloga projekta, koji bi financijski benefit imali klubovi, bi li im uopće cijela konstrukcija bila prihvatljiva, i naravno - koji bi bio termin? Naime, budu li Dinamo i Hajduk (ili samo jedan od njih) sudionici grupne faze Europske lige ili Lige prvaka, termini utakmica u skupini su 19., 20. i 21. siječnja 2027. Dakle, zimske pripreme trebalo bi prilagoditi tim datumima, osobito ako bi se odvijale na drugom kraju svijeta.

Uglavnom, inicijativa o hrvatskom derbiju na australskom tlu za sada je u embrionalnoj fazi, ali zvuči intrigantno i neodoljivo, toliko da se o tome već priča i izvan granica Hrvatske.