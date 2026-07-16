Slavni voditelj Piers Morgan poručio Argentincima: 'Vi ste kreteni bez imalo dostojanstva'

Nakon velike pobjede Argentine nad Engleskom (2:1) u Atlanti, kojom su izborili plasman u finale Svjetskog prvenstva, argentinski reprezentativci izazvali su pozornost političkom porukom na travnjaku stadiona Mercedes-Benz.

Nekolicina igrača razvila je bijelu zastavu s crnim natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski). Jedan od glavnih inicijatora bio je veznjak Giovani Lo Celso, koji je zastavu postavio u kazneni prostor okružen suigračima.

Na to se javio poznati britanski voditelj Piers Morgan koji je na X-u napisao oštru poruku:

"Kreteni bez imalo dostojanstva. Nadam se da će ih Španjolska u finalu razbiti jednako jako kao što smo ih mi razbili u Falklandskom ratu."