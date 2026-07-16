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NIJE MU SJELO

Slavni voditelj Piers Morgan poručio Argentincima: 'Vi ste kreteni bez imalo dostojanstva'

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 11:18

Nekolicina igrača razvila je bijelu zastavu s crnim natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski). Jedan od glavnih inicijatora bio je veznjak Giovani Lo Celso, koji je zastavu postavio u kazneni prostor okružen suigračima.

Nakon velike pobjede Argentine nad Engleskom (2:1) u Atlanti, kojom su izborili plasman u finale Svjetskog prvenstva, argentinski reprezentativci izazvali su pozornost političkom porukom na travnjaku stadiona Mercedes-Benz.

Nekolicina igrača razvila je bijelu zastavu s crnim natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski). Jedan od glavnih inicijatora bio je veznjak Giovani Lo Celso, koji je zastavu postavio u kazneni prostor okružen suigračima.

Na to se javio poznati britanski voditelj Piers Morgan koji je na X-u napisao oštru poruku:

"Kreteni bez imalo dostojanstva. Nadam se da će ih Španjolska u finalu razbiti jednako jako kao što smo ih mi razbili u Falklandskom ratu."

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Ključne riječi
Argentina reprezentacija piers morgan

Komentara 11

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Avatar Idler 3
Idler 3
11:52 16.07.2026.

A bu ih FIFA kaznila zbog politike ? Moš si mislit.

NE
Nemam
11:54 16.07.2026.

Falklandsko otočje je udaljeno 260 Nm id argentinske obale i preko 6900 Nm od engleske obale, a to je nepobitan dokaz kako navedeno otočje pripada UK.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
11:38 16.07.2026.

Naravno da su argentinski, jel nešto nejasno, da pojasnim!

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