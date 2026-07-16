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U TIJEKU UHIĆENJA

Nova akcija USKOK-a, na teren izašla i vojna policija. Doznajemo tko je među osumnjičenima

vojna policija
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autori: Ivana Jakelić, Večernji.hr
16.07.2026.
u 09:13

Istraga je usmjerena na dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

USKOK je izvijestio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. Pod istragom su dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Po nalogu USKOK-a, u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom. Radnje se provode na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Neslužbeno doznajemo kako je pod istragom bivši šef nabave MORH-a, kojeg se sumnjiči da je cjepkao nabave. Riječ je o brigadiru Ivici Devčiću koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.

Ključne riječi
vojna policija USKOK MORH

Komentara 20

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JE
Jegermeister
09:47 16.07.2026.

Sav nered u Morhu je krenuo od Mesića 30.09.2000. kada je otpustio branitelje generale i oduzeo činove vojnicima te ostavio i postavio na dužnosti one koji su prešli 1992,1993 iz čet.nika u HV kao i jugooficire i njihove sinove kojiji su došlibu HV kada je rat završio.

DI
dino60
09:52 16.07.2026.

Moralo je dosta vode proteći savom, da se uopće smije vako nešto odpočeti, ali eto krenulo je. Stat će kad sama revolucija počne jesti svoju djecu, a to je tu negdje, nije daleko.

Avatar leonn
leonn
10:26 16.07.2026.

Kada ce krenut u pretres PLETER USLUGA i generala u mirovini koji prelaze kod njih u razne odbore i beru veliki novac.

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