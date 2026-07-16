Nova akcija USKOK-a, na teren izašla i vojna policija. Doznajemo tko je među osumnjičenima

USKOK je izvijestio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. Pod istragom su dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Po nalogu USKOK-a, u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom. Radnje se provode na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.



USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Neslužbeno doznajemo kako je pod istragom bivši šef nabave MORH-a, kojeg se sumnjiči da je cjepkao nabave. Riječ je o brigadiru Ivici Devčiću koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.