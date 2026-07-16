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SLIJEDE STROGE KAZNE?

Englezi bijesni zbog transparenta Argentinaca: 'Moraju biti udaljeni iz finala'

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 16:39

Na sličnom tragu su i drugi britanski političari pa su iz Downing Streeta poručili: "Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski otoci definitivno jesu."

Nogometaši Argentine plasirali su se u drugo uzasopno finale Svjetskog prvesntva pobjedom od 2:1 protiv Engleske u polufinalu. Osim o nogometu, nakon utakmice puno se priča o transparentu koji su argentinski nogometaši držali. "Las Malvinas son Argentinas" odnosno "Falklandski Otoci su argentinski" pisalo je na njemu, a taj je transparent naišao na oštre reakcije u Velikoj Britaniji.

Britanci od FIFA-e traže oštre kazne za Argentince, uključujući i suspenziju za finale. "Igrači koji su sudjelovali u toj proslavi moraju biti udaljeni iz finala" - poručio je Ed Davey, čelnik britanskih liberlanih demokrata. Referirao se i na slučaj iz 2024. kada su Španjolci Alvaro Morata i Rodri vikali kako je "Gibraltar španjolski" tijekom proslave naslova europskog prvaka i zaradili utakmicu suspenzije.

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Na sličnom tragu su i drugi britanski političari pa su iz Downing Streeta poručili: "Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski otoci definitivno jesu."

Treba reći kako će argentinski reprezentativci koji su držali transparent vjerojatno biti kažnjeni suspenzijom, ali teško je za očekivati da će odluka o tome biti donijeta prije nedjeljnog finala. Puno je realnije da će se odluka donijeti nakon Svjetskog prvenstva pa bi Gaučosi protiv Španjolske trebali zaigrati u punom sastavu.
Ključne riječi
Engleska Suspenzija argentinska nogometna reprezentacija SP 2026.

Komentara 2

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LE
let3
17:05 16.07.2026.

Jadni kolonizatori.

Avatar fidelio
fidelio
17:11 16.07.2026.

Tko gubi ima pravo da se ljuti.

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