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POMOĆ OD UEFA-E

Evo koliko je Hajduk zaradio prolaskom Žiline i plasmanom u drugo pretkolo Europske lige

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.07.2026.
u 22:50

Hajduk neće dobiti nikakav poseban bonus za pobjedu protiv Žiline, ali zato je osigurao još jedan dvomeč u kvalifikacijama Europske lige

Hrvatski doprvak Hajduk preskočio je prvu prepreku u Europi ove sezone i plasirao se u drugo pretkolo Europske lige. Bijeli su poraženi na gostovanju u Žilini s 2:1, ali pobjeda na Poljudu od 2:0 bila je dovoljna da s ukupnih 3:2 izbore prolazak u drugi krug. Žilina je slavila preokretom golom Roginića i autogolom Melnjaka, dok je Hajduk poveo preko Van Hoorenbeecka.

Bijeli su s tim rezultatom osigurali i lijepu financijsku injekciju od UEFA-e. Hajduk neće dobiti nikakav poseban bonus za pobjedu protiv Žiline, ali zato je osigurao još jedan dvomeč u kvalifikacijama Europske lige što samo po sebi donosi novac.

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Za nastup u svakom od pretkola Europske lige UEFA sudionicima isplaćuje 175 tisuća eura. To znači da su bijeli osigurali tu svotu za utakmice sa Žilinom, a isti iznos dobit će i za nastup u drugom pretkolu. Dakle, neovisno o ishodu sljedeće dvije utakmice u Europi, bijeli će zagarntirano zaraditi 350 tisuća eura.
Ključne riječi
zarada Žilina Hajduk

Komentara 1

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NI
nitram
23:18 16.07.2026.

sta ce s tolikom lovom

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