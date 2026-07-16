Evo koliko je Hajduk zaradio prolaskom Žiline i plasmanom u drugo pretkolo Europske lige

Hrvatski doprvak Hajduk preskočio je prvu prepreku u Europi ove sezone i plasirao se u drugo pretkolo Europske lige. Bijeli su poraženi na gostovanju u Žilini s 2:1, ali pobjeda na Poljudu od 2:0 bila je dovoljna da s ukupnih 3:2 izbore prolazak u drugi krug. Žilina je slavila preokretom golom Roginića i autogolom Melnjaka, dok je Hajduk poveo preko Van Hoorenbeecka.

Bijeli su s tim rezultatom osigurali i lijepu financijsku injekciju od UEFA-e. Hajduk neće dobiti nikakav poseban bonus za pobjedu protiv Žiline, ali zato je osigurao još jedan dvomeč u kvalifikacijama Europske lige što samo po sebi donosi novac.

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Za nastup u svakom od pretkola Europske lige UEFA sudionicima isplaćuje 175 tisuća eura. To znači da su bijeli osigurali tu svotu za utakmice sa Žilinom, a isti iznos dobit će i za nastup u drugom pretkolu. Dakle, neovisno o ishodu sljedeće dvije utakmice u Europi, bijeli će zagarntirano zaraditi 350 tisuća eura.