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Hajduk Authentic

Službeni Hajduk nakon Žiline objavio demantij: 'To je u potpunosti izmišljeno'

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 10:00

Hajduk je sada javio da nije istina da je USKOK ušao na Poljud.

Nakon utakmice sa Žilinom (2:0), oglasio Hajduk Authentic, službeni kanal splitskog kluba na X-u na kojem demantira informacije koje se pojave u javnom prostoru.

Hajduk je sada javio da nije istina da je USKOK ušao na Poljud.

"Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK nije vršilo istragu niti je u klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje", napisali su u Hajduku.

Inače, navedeni tjednik je naveo da je Državno odvjetništvo pokraj lipnja na Poljudu izuzelo poslovnu dokumentaciju, a naveli su i da je u fokusu i udruga Naš Hajduk.

 
Ključne riječi
USKOK Hajduk

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