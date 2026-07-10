Službeni Hajduk nakon Žiline objavio demantij: 'To je u potpunosti izmišljeno'

Nakon utakmice sa Žilinom (2:0), oglasio Hajduk Authentic, službeni kanal splitskog kluba na X-u na kojem demantira informacije koje se pojave u javnom prostoru.

Hajduk je sada javio da nije istina da je USKOK ušao na Poljud.

"Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK nije vršilo istragu niti je u klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje", napisali su u Hajduku.

Inače, navedeni tjednik je naveo da je Državno odvjetništvo pokraj lipnja na Poljudu izuzelo poslovnu dokumentaciju, a naveli su i da je u fokusu i udruga Naš Hajduk.