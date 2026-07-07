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SKANDAL NA OPUS ARENI

Osijek napravio sramotan potez koji je zaprepastio sve! Simbol kluba dobio opomenu pred otkaz

Osijek: Zoran Zekić i Jose Bota održali su konferenciju za medije
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 16:07

Naime, kako piše više domaćih medija, klupski glasnogovornik i legenda kluba, Mario Mihić, dobio je opomenu pred otkaz?! Mnogi su se u nevjerici pitali kako je to moguće jer je kultni Miha jedan od simbola kluba i veća legenda od većine ljudi koji su prošli klupskim hodnicima

Vodstvo kluba s Opus Arene napravila je zaista skandalozan potez koji je vrlo teško shvatljiv, a navijači će zbog ovoga postati još više ogorčeni. Naime, kako piše više domaćih medija, klupski glasnogovornik i legenda kluba, Mario Mihić, dobio je opomenu pred otkaz?! Mnogi su se u nevjerici pitali kako je to moguće jer je kultni Miha jedan od simbola kluba i veća legenda od većine ljudi koji su prošli klupskim hodnicima. 

Razlog je nevjerojatan, sramotan, skandalozan i stvarno teško prihvatljiv, klupska predsjednica Alexandra Vegh prozvala ga je da radi protiv interesa kluba, navode SN. Razlog zašto se predsjednica Osijeka Alexandra Vegh odlučila na ovakav potez navodno je bilo nezadovoljstvo objavom rezultata prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio od mađarskog Paksija 4:0, koja se igrala iza zatvorenih vrata Opus Arene. Ukoliko je to istina, onda se Osijek nalazi na razini Sjeverne Koreje, jer kako drugačije objasniti činjenicu da u 21. stoljeću navijači ne smiju znati konačan rezultat?! 

Popularni Miha dobio opomenu pred otkaz, no to je rješenje odbio potpisati. Prema drugim informacijama, Mihić nije dobio otkaz i trenutno se nalazi na bolovanju. Međutim, posljednjih se dana sve češće mogu čuti neslužbene informacije o mogućim kadrovskim promjenama i nesuglasicama unutar kluba, no iz NK Osijeka o tome se nisu službeno očitovali, a vjerojatno niti neće.

Predsjednica Vegh je već nekoliko puta rekla da želi klub vratiti navijačima, ali ovime ih je samo još više udaljila. Stoga, gospodo vlasnici i predstavnici vlasti, vrijeme je da se poprilično saberete i počnete raditi u korist kluba, a ne protiv njega. Rezultati Osijeka su gori nego ikada, prodajete sve što se može, a dovodite uglavnom 'drloge' od igrača, a zadnjim potezom prema legendarnom glasnogovorniku samo su još više dodali ulja na vatru. 

Jasnu i glasnu poruku odmah je poslala navijačka skupina Kohorta Osijek koja je stala uz Mihu budući daa je upravo ugledni osječki sportski novinar bio jedan od onih koji su 1988. godine stvarali Kohortu. Podsjetimo, Mihić čak 26 godina nije propustio ni jednu utakmicu Osijeka, što službenu, što prijateljsku, gdje god da su Bijelo-plavi igrali, i nanizao ih je više od 1000 bez prekida, dok ga bolest, srećom, samo nakratko nije spriječila u tom veličanstvenom podvigu.

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Ključne riječi
HNL Mario Mihić Osijek

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