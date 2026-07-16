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povijesna poslastica

Najbolja američka reporterka dala se zatvoriti u ludnicu kako bi otkrila istinu

storyeditor/2026-07-09/NEllieBly-velika.jpg
Wikimedia
Autor
Elvis Sprečić
16.07.2026.
u 23:00

Strahovala je, priznat će poslije, samo od jednoga. Da će je liječnici tijekom pregleda prozreti i razotkriti kao varalicu.

Jedne rujanske večeri 1887. godine mlada žena satima je stajala pred zrcalom jeftine newyorške sobe i vježbala izraz ludila. Širila je oči, ukočeno zurila u vlastiti odraz, mrmljala nepovezane rečenice. Sutradan se pod lažnim imenom Nellie Brown uselila u prenoćište za radnice u Drugoj aveniji i počela igrati ulogu života. Odbijala je spavati, žalila se da su joj svi kovčezi nestali, uporno ponavljala da se ničega ne sjeća i da je se svi boje. Do jutra su prestravljene stanarke pozvale policiju. Nekoliko dana kasnije, nakon što ju je sudac proglasio "beznadno ludom", a liječnici potvrdili dijagnozu, brod ju je prevezao preko East Rivera na Blackwell's Island, u zloglasnu žensku umobolnicu. Imala je 23 godine, u džepu ni novčića, a u glavi samo jedno obećanje urednika. Ako sve prođe kako treba, izvući će je za deset dana.

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povijesna poslastica

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