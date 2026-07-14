Proslavljeni vatreni u jednoj od najvećih senzacija ikada sprema nevjerojatan povratak u HNL?!

Tijekom nedjelje navečer u hrvatski medijski eter lansirana je informacija da je novi-stari prvoligaš Rudeš ozbiljno zainteresiran za proslavljenog vatrenog Dejana Lovrena, uz napomenu da je bivši hrvatski reprezentativac spreman saslušati priču o povratku u HNL. Iako ima 37 godina, Lovren nema namjeru nakon isteka ugovora s grčkim PAOK-om završiti karijeru, ima ponude iz inozemstva, ali čini se kako Rudeš i Josip Šimunić ne odustaju od njega, otkrivaju SN.

- Dejan Lovren jedan je od najboljih hrvatskih reprezentativaca i u svojoj 37. godini još uvijek može birati gdje će igrati. Osobno smatram da, osim Dinama, u HNL-u nitko ne može platiti njegove usluge. Kao predsjednik Rudeša, ali i kao njegov prijatelj, malo smo se kroz razgovor šalili da dođe igrati za Rudeš po prijateljskoj liniji. Onda se priča jednostavno zakotrljala i izašla izvan granica šale - rekao je za isti medij legendarni Joe.

Šimunić ima sjajan odnos s Lovrenom, stoga je to naravno upravo to najveći razlog što je uopće došlo do ikakvih razgovora i potencijalnih pregovora. Ukoliko ta priča stvarno bude istinita, bio bi to definitivno jedan od najsenzacionalnijih HNL transfera u povijesti.