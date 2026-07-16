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ZABIO ZA FINALE

VIDEO Heroj Argentine slomio se pred kamerama pa dao izjavu koja će obići svijet

Lautaro Martinez
Foto: Printscreen
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 08:00

"Kada mi je otac prvi put kupio kopačke, sanjao sam ovaj trenutak. Moji roditelji su gledali kako postižem gol, moje dijete je gledalo kako postižem gol... Uživam u ovome. Rekao sam prije nego što sam ušao u igru da ću zabiti za pobjedu. Engleska je bila dobra sat vremena, a onda se umorila."

U nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice u Atlanti nogometaši Argentine su izborili finale Svjetskog prvenstva, golovima u 85. i drugoj minuti nadoknade svladali su Englesku s 2-1.

Enzo Fernandez je bio strijelac za 1-1, a Lautaro Martinez za 2-1 čime je Argentina ušla u finale gdje će pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka protiv Španjolske. Kod oba pogotka asistirao je Lionel Messi.

Prije četiri godine Argentina je u finalu bila bolja od Francuske, a sada će u nedjelju, na MetLife stadionu u New Jerseyju protiv Španjolske, loviti četvrtu titulu svjetskog prvaka.

"Kada mi je otac prvi put kupio kopačke, sanjao sam ovaj trenutak. Moji roditelji su gledali kako postižem gol, moje dijete je gledalo kako postižem gol... Uživam u ovome. Rekao sam prije nego što sam ušao u igru da ću zabiti za pobjedu. Engleska je bila dobra sat vremena, a onda se umorila. Povukli su se i to nam je pomoglo. Razvili smo tada našu igru. Nisu nas više mogli zaustaviti“, oduševljeno je pobjedu i plasman u finale komentirao Lautaro Martinez, strijelac ključnog pogotka za 2-1. Dok je davao izjavu, preplavile su ga emocije.

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Ključne riječi
Argentina reprezentacija Lautaro Martinez

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