Završnica nije razočarala: PPD Zagreb osvojio 28. naslov protiv Nexea u finalu

Rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb pobjednici su 30. izdanja hrvatskog rukometnog Kupa nakon što su u finalu u Poreču pobijedili Nexe 30-27 (16-16).

PPD Zagrebu je to bilo 29. finale i 28. osvojeni trofej, dok je Nexeu ovo bilo peto finale hrvatskog Kupa i peti poraz. U svih pet navrata izgubili su od PPD Zagreba. Samo su dva kluba do sada osvajala hrvatski rukometni Kup. PPD Zagreb 28, te Metković 2 puta.

Bila je to odlična i zanimljiva utakmica u kojoj je pitanje pobjednika razriješeno tek u samoj završnici kada je PPD Zagreb pobjegao na pet golova razlike.

Nexe je bolje ušao u susret. Momčad iz Našica je povela 3-1, pa 4-2. PPD Zagreb je uspio izjednačiti, a u desetoj minuti stići i do prvog vodstva (6-5). Međutim, Našičani su tri minute kasnije ponovo imali dva pogotka prednosti (9-7). U 22. minuti je PPD izjednačio (13-13), da bi tri minute kasnije prvi put u poluvremenu stigao do +2 (15-13). No, Nexe se vratio izjednačiši na 15-15, a bez pobjednika se otišlo i na odmor (16-16).

U nastavku susreta je Zagreb zaigrao daleko bolje i u 43. minuti hrvatski prvak je prvi put stigao do tri gola razlike (23-20). U 45. minuti je bilo +4 (24-20), a u 54. i najvećih pet pogodaka prednosti (29-24).

Nexe se dvije i pol minute prije kraja uspio približiti na dva gola zaostatka (29-27), no više od toga nije išlo.

PPD Zagreb su do pobjede predvodili Ivan Čupić s osam golova, Filip Vistorop sa šest, te David Mandić s pet pogodaka, dok su kod Nexea najbolji bili Fahrudin Melić sa sedam, Marin Jelinić s pet, te Halil Jaganjac i Mario Tomić sa po četiri gola.

Dodajmo kako su u subotu u Poreču rukometašice Podravke Vegete po 24. put u klupskoj povijesti osvojile Kup Hrvatske nakon što su u finalu pobijedile Bjelovar sa 33-20 (16-11).