Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Šimić odmah poslije utakmice u Lemgu otišao za Poreč gdje u nedjelju igra za Hrvatsku

GER, THW Kiel vs. HC Erlangen, Handball, 1. Bundesliga, Spieltag 19, Saison 2025/2026, 26.12.2025
R4088 Marcel von Fehrn
Autor
Damir Mrvec
26.12.2025.
u 22:28

Domagoj Duvnjak postigao je jedan pogodak za "zebre", ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Večeras su odigrane četiri utakmice njemačkog rukometnog prvenstva. Melsungen je na svom parketu pobijedio Stuttgart (33:28) a na toj utakmici nastupila su i trojica hrvatskih rukometaša.

David Mandić je za domaće postigao jedan pogodak i to iz kontre. Više od toga nije šutirao na suparnička vrata, igrajući prvenstveno u obrani. Na suprotnoj strani nekadašnji hrvatski reprezentativac, Ivan Šnajder postigao je dva pogotka iz tri pokušaja. Gianfranco Pribetić se nije upisao među strijelce za goste.

Lemgo je kod kuće svladao Wetzlar (28:25). Za goste je Vistorop postigao  dva pogotka, dok se Šimić i Grahovac nisu upisali među strijelce. Zanimljivo je da je nakon utakmice Josip Šimić odmah otputovao za poreč gdje će već u nedjelju igrati za Hrvatsku protiv Sjeverne Makedonije kao jedini igrač iz Bundes lige u ovom dijelu priprema.

Ostali se pridružuju reprezentaciji tek 2. siječnja 2026. godine. Kiel je na svom parketu pobijedio Erlangen (28:25). Domagoj Duvnjak postigao je jedan pogodak za "zebre", ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Veron Načinović igrao je samo u obrani za domaću momčad. U četvrtoj utakmici, bez  naših igrača, Flensburg je uvjerljivo svladao  BHC (36:29)

Ključne riječi
Kiel Veron Načinović David Mandić Domagoj Duvnjak rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!