Šimić odmah poslije utakmice u Lemgu otišao za Poreč gdje u nedjelju igra za Hrvatsku

Večeras su odigrane četiri utakmice njemačkog rukometnog prvenstva. Melsungen je na svom parketu pobijedio Stuttgart (33:28) a na toj utakmici nastupila su i trojica hrvatskih rukometaša.

David Mandić je za domaće postigao jedan pogodak i to iz kontre. Više od toga nije šutirao na suparnička vrata, igrajući prvenstveno u obrani. Na suprotnoj strani nekadašnji hrvatski reprezentativac, Ivan Šnajder postigao je dva pogotka iz tri pokušaja. Gianfranco Pribetić se nije upisao među strijelce za goste.

Lemgo je kod kuće svladao Wetzlar (28:25). Za goste je Vistorop postigao dva pogotka, dok se Šimić i Grahovac nisu upisali među strijelce. Zanimljivo je da je nakon utakmice Josip Šimić odmah otputovao za poreč gdje će već u nedjelju igrati za Hrvatsku protiv Sjeverne Makedonije kao jedini igrač iz Bundes lige u ovom dijelu priprema.

Ostali se pridružuju reprezentaciji tek 2. siječnja 2026. godine. Kiel je na svom parketu pobijedio Erlangen (28:25). Domagoj Duvnjak postigao je jedan pogodak za "zebre", ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Veron Načinović igrao je samo u obrani za domaću momčad. U četvrtoj utakmici, bez naših igrača, Flensburg je uvjerljivo svladao BHC (36:29)