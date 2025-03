Zašto treneri vade iz igre Martina Baturinu? Stručnjak za VL iznio teoriju koja će vas jako iznenaditi

Najbolji i tržišno najvrjedniji Dinamov reprezentativac, 22-godišnji Martin Baturina, u ovoj sezoni skupio je 33 klupska nastupa u svim natjecanjima, plus još pet u dresu reprezentacije. To bi bila doista impozantna brojka za ovu fazu sezone, kada ona ne bi sadržavala jedan iznenađujući catch: naime, Martin Baturina – igrač procijenjen na 20 milijuna eura – u cijeloj sezoni skupio je samo šest utakmica u kojima je na travnjaku proveo 90 minuta! To su bili nastupi protiv Qarabaga u Zagrebu, Portugala u Splitu, Lokomotive u Kranjčevićevoj, Milana u Zagrebu (kada je bio zamijenjen u 90. minuti), Gorice i Osijeka (Kup) u Maksimiru. U osam utakmica u domaćim natjecanjima Baturina kod Cannavara prosječno na travnjaku provede na travnjaku 67,25 minuta, a kad se dodaju i nastupi u Ligi prvaka, taj prosjek iznosi 71 minutu.

U posljednja dva derbija, protiv Rijeke i Hajduka, Baturina je oba puta bio zamijenjen; najprije u 56., a potom u 65. minuti, što je – govorom tijela – Baturina primio dosta teško. Što se može razumjeti; kada će igrati 90 minuta ako ne sad, u najvažnijim utakmicama sezone! Stoga smo se zapitali: što se to događa s Baturinom ili što je dovraga Dinamovim trenerima da ga stalno mijenjaju? Lucidnost i klasu igrača teško bilo tko može dovesti u pitanje, pa je li onda u pitanju Martinova fizička moć?

Obratili smo se neovisnom kondicijskom stručnjaku, profesoru kineziologije, koji je za ovo priču želio ostati anoniman, a koji s velikom pozornošću prati sve Dinamove nastupa; i iz stručnih, i iz navijačkih pobuda.

- Navedeni problem mogu gledati iz dva kuta. Igrač može biti u problemu ako je nespreman i ako je umoran, pretreniran. Pretreniranost i umor uglavnom dolaze zbog gomilanja nusprodukata treninga i pada centralnog živčanog sustava. Trebalo bi popratiti funkcioniranje igrača u krizi kroz duži vremenski period. Tada se donose zaključci – kazao nam je naš sugovornik, pa nastavio:

- Prvi problem mogao bi biti promjena stručnog stožera. Po Fifinim smjernicama, to je glavni uzrok ozljeda mekih tkiva nogometaša i pada sportskih performansi. Potvrđeno, postoji samo jedan jedini “off season” namijenjen razvoju. To je onaj ljetni. Ovaj zimski, kojega je odradio Cannavaro, to nije. Naravno, radi se i trenira, ali oprezno. Treba ući u završetak sezone svjež. Sjećate se kako često kažu da vrhunske europske momčadi ulaze u formu oko 5. kola? Oršić je dosta često imao takvu krivulju, klasičan primjer. Pripreme traže postizanje vrhunca, tzv. “peaka”, ali problem je što on dolazi postpripremnim, tzv. “delay” procesima. Treba neko vrijeme da sve legne.

Jeste li uočili sličan problem i kod ostalih Dinamovih igrača?

- Jasno je da Dinamovi igrači nisu u formi. Kruti su, teški, umorni. Kasne. Kaže se “noge su teške”. Pretpostavljam da će zbog dupliranja priprema visokog intenziteta ući u formu kroz dva, tri tjedna. Vidjet ćemo. Teško je reći. Ali, ja bih držao ovu teoriju.

Vratimo se Baturini. Je li mu ritam utakmica prezahtjevan?

- Kada je riječ o Baturini, teško je tako mladom igraču tolerirati toliki broj teških utakmica. Za to se ne može trenirati treningom, samo utakmicama. On će na takve zahtjeve biti spreman ako to bude nekoliko sezona radio. A zamislite kako bi bilo da uz sve to ne igra utakmice protiv Slavena Belupa i Istre 1961, nego protiv suparnika poput Bayera Leverkusena ili Tottenhama. To je veliki problem. Treće, treba programirati individualni rad temeljen na nedostacima pojedinca. Raditi na snazi, biokemiji, aerobnim sposobnostima. To je danas holistički znanstveni pristup. Da bi se otkrilo gdje je problem, bilo bi dobro odraditi laboratorij, spiroergometriju - da se vidi kako funkcionira cijeli sustav - i izokinetiku, da se vidi kvaliteta mišića. To valjda rade. Ima još jedna caka. Možda ga doziraju jer su prepoznali umor. Svaki profesionalac do 60. minute može odraditi ogroman broj utakmica. Do 90. ili 100. minute ogroman je problem. Tako se igrači vraćaju nakon ozljede. Tako se radi i ako ih se dozira na veliki broj utakmica i postoji strah od „pucanja” forme – zaključio je naš kondicijski stručnjak.